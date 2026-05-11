$!Tienen jóvenes todas las herramientas para lograr lo que se propongan: Alcaldesa de Mazatlán

Al encabezar el Lunes Cívico en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 39 en Villa Unión, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez manifestó que las y los jóvenes tienen todas las herramientas para lograr lo que se propongan.
Ante la comunidad escolar, autoridades civiles, militares y educativas, así como invitados, agregó que así como en el Gobierno federal en su Gobiernos también se cree en los jóvenes, quienes no son el futuro, sino el presente de Mazatlán y están seguros que con una educación como la que tiene dicho plantel van a lograr y van a alcanzar cualquiera de sus sueños.
“Quiero también decirles que es para mí muy especial estar aquí rodeada de jóvenes, hoy están en una etapa, la etapa más bonita de su vida, la más importante, una etapa donde se toman decisiones que pesan, donde a veces todo parece incierto, pero la verdad ustedes saben que tienen todas las herramientas para lograr lo que se propongan”, continuó.
“Tienen las herramientas aquí en su misma escuela, en su familia que es su centro de apoyo y también los tres niveles de gobierno estamos alineados para hacer que los jóvenes tengan un mejor futuro y el camino es para ustedes, ahorita empieza digámoslo así, a descubrir a qué se quieren dedicar profesionalmente, pero siempre buscando ser personas de bien, que eso los motive, que eso los ayude a tomar decisiones siempre buscando cómo mejorar su entorno y cómo hacer de este lugar de Mazatlán y de nuestro país y nuestro estado un mejor lugar para vivir”.
Correspondió a la alumna Fernanda Merari Rendón Lizárraga dar el mensaje de bienvenida y al igual que el director del plantel, Duego Francisco Gómez Jaime, agradecieron el apoyo del Gobierno de Mazatlán por el apoyo a dicha escuela.
La Presidenta Municipal precisó que en el Cobaes 39 se realizaron trabajos de pintura en la cancha, se efectuaron embellecimiento de las áreas y le solicitaron una cancha de fútbol.
”Quiero comentarles que en el Plan de Obras que tenemos Infraestructura Educativa tiene asignado un monto de 15 millones, son 15 obras las que estamos planteando para este 2026, tres que ya entregamos y las demás están en proceso, estamos invirtiendo en la educación de los jóvenes, aquí en este plantel va haber trabajo”, continuó.
”Pero decirles que siempre tienen de aliada a la Presidenta Municipal porque estoy convencida que mejorar la infraestructura educativa, mejorar las condiciones en las que estudian nuestras niñas, niños, jóvenes en general en todos los planteles de Mazatlán mejora significativamente la calidad de cómo ellos toman los aprendizajes, así es que vamos a seguir invirtiendo en infraestructura educativa”.