$!Tienen jóvenes todas las herramientas para lograr lo que se propongan: Alcaldesa de Mazatlán

Al encabezar el Lunes Cívico en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 39 en Villa Unión, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez manifestó que las y los jóvenes tienen todas las herramientas para lograr lo que se propongan.

Ante la comunidad escolar, autoridades civiles, militares y educativas, así como invitados, agregó que así como en el Gobierno federal en su Gobiernos también se cree en los jóvenes, quienes no son el futuro, sino el presente de Mazatlán y están seguros que con una educación como la que tiene dicho plantel van a lograr y van a alcanzar cualquiera de sus sueños.

“Quiero también decirles que es para mí muy especial estar aquí rodeada de jóvenes, hoy están en una etapa, la etapa más bonita de su vida, la más importante, una etapa donde se toman decisiones que pesan, donde a veces todo parece incierto, pero la verdad ustedes saben que tienen todas las herramientas para lograr lo que se propongan”, continuó.

“Tienen las herramientas aquí en su misma escuela, en su familia que es su centro de apoyo y también los tres niveles de gobierno estamos alineados para hacer que los jóvenes tengan un mejor futuro y el camino es para ustedes, ahorita empieza digámoslo así, a descubrir a qué se quieren dedicar profesionalmente, pero siempre buscando ser personas de bien, que eso los motive, que eso los ayude a tomar decisiones siempre buscando cómo mejorar su entorno y cómo hacer de este lugar de Mazatlán y de nuestro país y nuestro estado un mejor lugar para vivir”.