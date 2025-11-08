$!Tienen que tener en regla todos los procedimientos que indica PC: Alcaldesa de Mazatlán sobre cierre de Waldo’s

MAZATLÁN._ Después de que elementos de Protección Civil tuvieran que clausurar hasta seis tiendas Waldo’s debido a que no cumplían con las medidas necesarias para protocolos de seguridad, la Alcaldesa Estrella Palacios comentó que dichos establecimientos deberán poner todo en regla para volver a aperturar.
Informó que actualmente ya existe un diálogo entre representantes de la cadena sancionada y Protección Civil para ver cómo puedan solventar esas carencias, y así lograr los lineamientos establecidos con sus alarmas, extintores, sistemas de incendios y demás protocolos que no tenían.
“(Las tiendas) Tienen que tener en regla todos los procedimientos que requiere e indica Protección Civil. Se les hizo una revisión y por eso nos dimos cuenta que no estaban actualizados los sistemas para mitigar lo que son los incendios; entonces, por eso inmediatamente se dio la clausura”, dijo Palacios Domínguez.
“Ahorita están en diálogos con Protección Civil para que ellos puedan solventar todos esos requerimientos y puedan volver a aperturar. Es muy importante que se sigan todos los lineamientos que marca PC para los establecimientos de Mazatlán y así evitar accidentes”.
Cabe mencionar que apenas ayer el Coordinador de Protección Civil, Óscar Osuna, informó que dichas inspecciones forman parte del programa anual de supervisiones que se realizan a establecimientos comerciales con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad, por lo que Waldo’s no será la única en tener revisión.
De igual modo, Osuna Tirado destacó que tres tiendas de venta de telas también están siendo visitadas para recibir una inspección; una de ellas ha recibido recomendaciones para que actualice su situación, o de lo contrario, también podría ser suspendida su operatividad.