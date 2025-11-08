$!Tienen que tener en regla todos los procedimientos que indica PC: Alcaldesa de Mazatlán sobre cierre de Waldo’s

MAZATLÁN._ Después de que elementos de Protección Civil tuvieran que clausurar hasta seis tiendas Waldo’s debido a que no cumplían con las medidas necesarias para protocolos de seguridad, la Alcaldesa Estrella Palacios comentó que dichos establecimientos deberán poner todo en regla para volver a aperturar.

Informó que actualmente ya existe un diálogo entre representantes de la cadena sancionada y Protección Civil para ver cómo puedan solventar esas carencias, y así lograr los lineamientos establecidos con sus alarmas, extintores, sistemas de incendios y demás protocolos que no tenían.

“(Las tiendas) Tienen que tener en regla todos los procedimientos que requiere e indica Protección Civil. Se les hizo una revisión y por eso nos dimos cuenta que no estaban actualizados los sistemas para mitigar lo que son los incendios; entonces, por eso inmediatamente se dio la clausura”, dijo Palacios Domínguez.