$!Tienen vendedores de artículos turísticos bajas ventas y poca afluencia en todo el 2025

MAZATLÁN._ Vendedores de artículos turísticos ubicados frente al Gran Acuario Mazatlán, reportan que no han tenido buenas ventas en todo lo que va del 2025; esto debido a la percepción de inseguridad que se tiene del puerto desde fuera, así como a la mala información que circula en redes sociales y pone en duda la visita del turismo a Sinaloa.
Guadalupe Ortiz, comerciante local, señala que los hechos de violencia han pegado duro a los negocios que viven del turismo, llegando a bajar las ventas hasta un 60 por ciento. Sin embargo, recalca que son sucesos que pasan en todo el país y que no deberían afectar solamente a nuestro estado.
“En cuanto a ventas estamos muy bajos, desafortunadamente por todo lo que está pasando y a lo mejor no es tanto lo que está pasando, es la información que se dan en los medios de comunicación, ya que en todos los estados está pasando lo mismo, pero Sinaloa está aún más arraigado, más marcado lo que es la delincuencia, aunque si lo vemos a nivel nacional está parejo”, Guadalupe Ortiz.
“Creo que es algo que sí nos afecta a todos. Afecta a las ventas, afecta a que la gente se anime o no tenga miedo de salir a las calles. Entonces, todo eso es general. Y nosotros que vivimos del comercio, pues obviamente sí nos afecta. Yo creo que vamos a ponerle un 60 por ciento en los que nos ha bajado la venta”.
Declara que no han tenido buenos tiempos en las temporadas que se supone son de gran ganancia, ya que incluso las vacaciones de verano o Semana Santa ni dejaron lo recaudado en año anteriores; por lo que espera que diciembre pueda cerrar el año con un pequeño repunte que los ayude a subsistir.
CAMPAÑAS NEGATIVAS NO BENEFICIAN A COMERCIOS O EMPRESAS
Tras los malos comentarios que llevan a una campaña negativa para no visitar el puerto, Guadalupe Ortiz opina que este tipo de cosas llegan a pegar duro no solo a los vendedores, sino también a restauranteros y ambulantes que buscan ganarse la vida con la llegada de los visitantes año con año.
“Es que afecta no nada más a nosotros (las campanas negativas) aquí como turismo, también a los restauranteros y en general a todo Mazatlán por la situación que pasamos (inseguridad). Esto es general, no es nada más en cuanto a los que vendemos cosas de artesanías o souvenirs, es para todos los que vivimos del turismo, que son los restaurantes y demás compañeros”.