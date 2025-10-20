$!Tienen vendedores de artículos turísticos bajas ventas y poca afluencia en todo el 2025

MAZATLÁN._ Vendedores de artículos turísticos ubicados frente al Gran Acuario Mazatlán, reportan que no han tenido buenas ventas en todo lo que va del 2025; esto debido a la percepción de inseguridad que se tiene del puerto desde fuera, así como a la mala información que circula en redes sociales y pone en duda la visita del turismo a Sinaloa.

Guadalupe Ortiz, comerciante local, señala que los hechos de violencia han pegado duro a los negocios que viven del turismo, llegando a bajar las ventas hasta un 60 por ciento. Sin embargo, recalca que son sucesos que pasan en todo el país y que no deberían afectar solamente a nuestro estado.

“En cuanto a ventas estamos muy bajos, desafortunadamente por todo lo que está pasando y a lo mejor no es tanto lo que está pasando, es la información que se dan en los medios de comunicación, ya que en todos los estados está pasando lo mismo, pero Sinaloa está aún más arraigado, más marcado lo que es la delincuencia, aunque si lo vemos a nivel nacional está parejo”, Guadalupe Ortiz.