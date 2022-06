Tilda Benítez Torres de fanfarrón a Ricardo Salinas Pliego por caso ‘aires acondicionados’

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres tachó de fanfarrón al empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca, Elektra y TV Azteca, tras donar cinco aires acondicionados a la primaria 20 de Noviembre, de Urías, y pedirle al Gobierno de Mazatlán hacer lo mismo, con aires acondicionados buenos, no “corrientadas”.

“Yo respeto al señor Salinas como empresario, pero a veces cae en la fanfarronería, por ejemplo, él no sabe que nosotros, ni siquiera sabe que al Gobierno municipal no le compete este tema, que nosotros destinamos 30 millones de pesos por año para las escuelas y ahí lo ejercemos”, continuó Benítez Torres en entrevista.

“Hemos dado ahorita 15 aires acondicionados, no podemos darle a todos, sin embargo, para que vea que tengo palabra yo le hice una propuesta, le dije muy bien: ‘tú pones uno, otro pongo yo, por cada uno que pongas tú yo pongo otro, pero el otro lo va a poner el Ayuntamiento, ya son tres, y el otro lo va a poner el equipo de Mazatlán FC, porque nosotros te los recibimos aquí con mucho gusto’ y el otro Elektra, porque hace mucho dinero con los mazatlecos y si es así va; me dijo que sí y ahora ya está reclamando, pues no entiendo”.

Benítez Torres reiteró que de sus propios recursos va a poner 50 aparatos de aire acondicionado y 50 más el Ayuntamiento de Mazatlán.

“Yo de mis recursos voy a poner 50 aires, que es un millón de pesos y aparte 50 el Ayuntamiento”, subrayó el Alcalde.

Docentes de Mazatlán retaron a través de Twitter al empresario Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, Elektra y Banco Azteca a donar aireas acondicionados, y ya cumplió enviando cinco aparatos a la primaria 20 de Noviembre, ubicada en la Colonia Urías.

Ahora esperan que el Alcalde de Mazatlán cumpla con la entrega de los aparatos de aire acondicionado que le toca, se dio a conocer.