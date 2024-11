Tirolesa en Mazatlán será inaugurada el 14 de diciembre

Después de un retraso de cerca de dos meses por cuestiones administrativas y de certificación, la tirolesa que conectará el Cerro del Vigía con el Cerro del Crestón, será inaugurada el próximo 14 de diciembre.

Así lo dio a conocer el encargado de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Mazatlán, Mariel Aquileo Ancona Infanzón, quien consideró que este proyecto será de gran importancia para el auge turístico de Mazatlán.

“Era un tema que quería la certificadora, ya está la certificación. Está certificada por una casa norteamericana, que es la que certifica las tirolesas en todo el mundo a los cruceristas, es para que puedan subir los cruceristas porque si no se tiene esa certificación, no se suben porque no los cubren su seguro”, dijo.

Yo sigo pensando y estoy seguro que la farolesa va a ser un ‘boom’ para Mazatlán”, añadió.

Este proyecto que tiene lugar en la cima El Faro de Mazatlán y lleva como nombre “Farolesa”, tardó en su culminación a raíz de un complejo proceso administrativo y legal por el cual se tuvo que atravesar, señaló Ancona Infanzón.

“Mi obligación era que se cumpliera la ley, que estuviera certificada. Demostrarle a las personas qué tanto se hicieron cosas, porque al final el que dio el permiso fui yo. Que todo estaba bien, que todo estaba dentro de la ley y dentro de la norma”.

El contralmirante destacó que entre los futuros proyectos que se tienen para este atractivo turístico se encuentra la reforestación de las faldas de Cerro del Crestón y colocación de áreas verdes.

“Ahorita le vamos a sembrar árboles, les vamos a reforestar, ya contratamos a la gente, que son especialistas de la UAS. Por lo pronto será todo lo que está en el área de las escaleras y los descansos, para que se vea muy bonito”.

Asistirá Josefina Rodríguez a la inauguración

Para la ceremonia inaugural de la “Farolesa” este 14 de diciembre, se estará contando con la presencia de la encargada de la Secretaría de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, quien confirmó su asistencia durante su visita al puerto este lunes.