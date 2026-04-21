Tocará PAN Mazatlán puertas en colonias con programa de cercanía ciudadana

Con la finalidad de recuperar la cercanía con la ciudadanía porteña, el Partido Acción Nacional en Mazatlán pondrá en marcha el programa “Toca-Toca”, el cual realizará recorridos en colonias, donde militantes y representantes del partido tocarán puertas para escuchar directamente las necesidades de la población.

Así lo dio a conocer Luis Ángel Salinas Gudiño, presidente interino del PAN, el cual destacó que esta estrategia responde a un reclamo constante de los ciudadanos de no ver a los partidos alejados de la gente.

En este sentido, Salinas Gudiño destacó que la intención de este programa es regresar al trabajo territorial que ha caracterizado al partido desde sus inicios y tener un contacto más directo con los ciudadanos.

“La finalidad del ‘Toca Toca’ es atender un reclamo de la ciudadanía de no alejarnos de ellos, de estar ahí a pie de colonia, como históricamente el PAN lo ha hecho, cerca de los ciudadanos”, comentó.

“Es volver a salir de las oficinas, a estar en la colonia, tocando puertas, escuchando a la gente y recordándoles que el partido está para escucharlos y llevar su voz a otros espacios”, agregó.

El dirigente del PAN en el puerto aclaró que este ejercicio no tiene como finalidad la afiliación partidista, sino el recopilar información sobre las principales inquietudes de la población, así como reforzar la presencia del PAN como un partido cercano, accesible.

“La invitación está abierta para todos, pero el ‘Toca Toca’ no es una campaña de afiliación, es un ejercicio de cercanía y de escucha directa con la gente. Hoy más que nunca es muy fácil afiliarse al PAN; es un proceso que se puede hacer en menos de cinco minutos a través de una aplicación en el celular, para quien esté interesado”.

Además, señaló que, aunque existe apertura para aquellos que lo deseen puedan sumarse al partido, actualmente el proceso de afiliación es sencillo y se puede realizar en pocos minutos a través de una aplicación móvil.

“Este ejercicio no lleva como finalidad la afiliación, sino escuchar a la ciudadanía, levantar datos sobre sus dolencias y quejas, y recordarles que en el PAN tienen un partido cercano”, declaró.

“Tenemos que regresar a las calles, porque ese fue uno de los principales reclamos hacia nosotros como partido, es que a veces nos distraemos, pero debemos volver con los ciudadanos de a pie”, agregó.

Salinas Gudiño reiteró que el enfoque principal del programa es escuchar a la ciudadanía y retomar la presencia en las calles, fortaleciendo el vínculo con la población y entendiendo sus principales demandas.