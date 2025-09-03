Todavía no hay elenco para el Grito, pero ya se prepara un operativo de seguridad para la fecha, confirma Estrella Palacios

Aunque todavía no hay un elenco de artistas confirmado para encabezar la noche del Grito de Independencia en Mazatlán el próximo 15 de septiembre, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez informó que ya se está trabajando en lo que será el operativo de seguridad para dichas fechas, pues será un fin de semana largo.

Indicó que mediante las mesas de construcción de paz que se celebran durante la semana, las fuerzas de seguridad ya trabajan con la primera fase del operativo para garantizar el resguardo de todos los mazatlecos que se den cita al evento.

”No, fíjense que todavía no hay confirmación. Lo que sí les puedo comentar es que en la mesa de seguridad que tenemos, la mesa de construcción de paz, ya tenemos listo un operativo para el Grito, el cual consiste en que para esos días en que será puente, se va a estar trabajando en coordinación con las fuerzas de seguridad estatal y federal”, explicó Palacios Domínguez.

”El operativo del Grito de Independencia ya está listo, ya está preparado. Estamos ahorita en fase de enriquecerlo con los compañeros de la mesa de paz para dárselos a conocer. A estos operativos le llamamos disuasivos, previos a los días del fin de semana y durante; entonces cuentan con diferentes fases”.

Declaró que tanto los recursos para la contratación del artista como la elaboración de la comida para la verbena, son una combinación entre recursos del Ayuntamiento y el apoyo de diversos empresarios restauranteros que se suman al festejo para que los mazatlecos puedan pasar una gran noche.

”(Los recursos) Son una combinación porque muchos empresarios, en este caso restauranteros, se han acercado para la verbena popular y estamos muy agradecidos con ellos por querer colaborar con nosotros, ya que también hay recursos del Ayuntamiento. Vamos a empezar a ver el tema de las decoraciones, vamos a hacer un llamado para que la gente venga también a celebrar ese día”.

”Hay también apoyo por parte de diversos empresarios que quieren participar y es por eso que estamos todavía a la espera de la confirmación del artista para anunciarlo como se debe”.

La noche del Grito de Independencia se festejará el lunes 15 de septiembre en todo México; mientras que en Mazatlán la fiesta será en la Plazuela República ubicada en el Centro de la ciudad.