En entrevista con Noroeste, Roberto Jaime Rodríguez, coordinador de Educación Vial de la Delegación de Vialidad y Transporte de Mazatlán, invitó a respetar al peatón todos los días y no solo en esta fecha.

“Nosotros como departamento no nos esperamos hasta el ‘Día Mundial del Peatón’ para difundir la seguridad en los peatones, todos los días se trabaja en los cursos, donde se le dice al automovilista, al motociclista que va a sacar una licencia que tiene derecho al paso el peatón y que hay que detenerse ante cualquier peatón que vaya a cruzar en una vialidad”, expresó Jaime Rodríguez.

“Como conductor, usar la cortesía para ser un buen conductor, primordialmente si quieres respetar reglas, es a través de la cortesía, y una de las cortesías principales es el derecho de paso al peatón, el peatón es primero, las vialidades no se hicieron para los carros”, agregó.

Hay ciudades donde ya no entran vehículos a ciertas zonas de peatones, zonas históricas, zonas comerciales, zonas turísticas, mencionó el oficial.

El espacio de circulación para vehículos se ha visto reducido y cada vez se acondicionan más espacios donde la prioridad es la integridad y la seguridad del peatón sobre la vía pública.

Pirámide de Movilidad

La Pirámide de Movilidad es un mecanismo gráfico representado por una pirámide invertida, que organiza jerárquicamente la preferencia vial de los medios de movilidad, el cual es utilizado a nivel mundial y en México se popularizó recientemente con la nueva Ley de Movilidad.

“Esta pirámide tiene poco que se empezó a difundir, que se clasificó, tenemos una nueva Ley de Movilidad nacional, donde ya nos crea este tipo de derechos de paso”, explicó Jaime Rodríguez, que resaltó que actualmente su departamento se ha encargado de darle difusión a este modelo.

“Todos los documentos que hacemos para la difusión en los departamentos de Seguridad Vial, estamos implementando esta pirámide para que la gente la vaya conociendo, en la guía de Señales que nosotros entregamos a la gente estamos incluyendo esta pirámide”, dijo.

En el primer lugar de la pirámide invertida se encuentran los peatones, que es el modo de desplazamiento más universal, eficiente y el que menor impacto medioambiental causa; seguido de los ciclistas y demás medios activos, pues representan un modo de transporte que también conlleva beneficios, ya que es eficiente, económico, sostenible y saludable.

En el tercer peldaño va el transporte público (autobuses, tranvías, metros...) es mucho más eficiente, gracias a su uso se consigue reducir el impacto medioambiental; le sigue el transporte de carga y descarga por ser un servicio importante para la economía y para la sociedad; y al final van los automóviles y motos de motor, ya que estos transportes producen un alto impacto en el medio ambiente por su gran uso entre los particulares.

Señalética

Existe señalética en las vialidades que se usa para garantizar un tránsito seguro de los peatones, detalló el coordinador de Educación Vial, como son los pasos de cebra, los pilotes en las banquetas, las banquetas más amplias, los semáforos, que incluso tienen un sonido que sirve de guía para personas invidentes, así como las líneas podotáctiles.

“Todos estos señalamientos están ya sobre las vías públicas que se están construyendo, porque es parte de la integración de una vialidad, una vialidad tiene elementos y cada vialidad que se construye tiene que estar compuesta de todos estos elementos”, comentó.

Cultura peatonal en Mazatlán

El coordinador de Educación Vial de la Delegación de Vialidad y Transporte hizo el llamado a recordar que así se conduzca algún tipo de vehículo, al final, todos en algún momento somos peatones y ahí recae la importancia de la cultura del respeto hacia el peatón y el asumir la responsabilidad al ser peatones.

Mencionó que si bien en Mazatlán aún no hay una inversión completa en habilitar las vialidades para que el peatón cruce con seguridad, sí existen avenidas en donde se ha avanzado con la instalación de diferentes elementos.

“Aquí en Mazatlán hay mucha inversión sobre el peatón, hay banquetas amplias, hay señalamientos, pilotes que se han instalado para que el peatón se guíe y sepa que va a cruzar ahí, en algunos puntos se están pintando cruces peatonales por algunas vialidades”, afirmó.

En Mazatlán hay otras razones en donde se considera primordial proteger al peatón, declaró Jaime Rodríguez.

Como en el caso de las fechas en donde hay ventas masivas en zonas de comercios, así como cuando se realizan desfiles o espectáculos donde existen aglomeraciones de personas, por lo que Tránsito Municipal, ordena el cierre de vialidades a la circulación vehicular.

Zonas en Mazatlán pensadas para el peatón

En Mazatlán, un destino turístico de gran afluencia, existen solo cuatro zonas de la ciudad que cuentan con elementos que garanticen la integridad y seguridad de los miles de peatones locales y turistas que a diario se movilizan en la ciudad, por ser zonas donde hay mayor flujo de turistas, declaró el coordinador de Seguridad Vial.

“Ahorita las vialidades que más se están acondicionando aquí en Mazatlán, es por donde tenemos el mayor flujo de turistas, el malecón que tiene estas líneas (podotáctiles), el primer cuadro de la ciudad, lo que es la Rafael Buelna, la Camarón Sábalo”, señaló.

“Son los lugares donde se está implementando este tipo de señalamientos, porque es la zona donde tenemos mayor afluencia de peatones, la acera tiene un espacio de caminar para las personas que lo hacen con seguridad, que tiene que estar lo ancho más de un metro 20, ya si la cera es de 2 metros o un poquito más amplia, es más seguridad para el peatón”.

Las avenidas que son industriales, que no tienen un aumento de peatones sobre esas zonas, solo cumplen con los señalamientos de semaforización que es para el control de peatones y vehículos, manifestó Roberto Jaime.

En cruces como el que se ubica a la altura de las avenidas Puerto de Veracruz y Gabriel Leyva, recientemente se colocó un semáforo peatonal, informó el oficial, esto debido a que es un cruce de gran afluencia de estudiantes y trabajadores del muelle pesquero y área industrial del municipio.

Responsabilidades y recomendaciones para el peatón

Ser peatón implica una serie de responsabilidades que van de la mano con recomendaciones para salvaguardar la seguridad, por lo que el titular de Educación Vial emitió cinco de las más imprescindibles.

“La primera es caminar por las banquetas, usar las aceras, es la número uno, que son los espacios autorizados y destinados para que ellos puedan caminar, cruzar en las esquinas, es un lugar donde ahí lo pueden ver mejor, es un lugar donde él pudiera cruzar, donde él automovilista pudiera esperar que crucen los peatones

“Revisar antes de bajarse de la banqueta, voltear a la izquierda, voltear a la derecha, es muy importante para que él perciba los vehículos que se aproximan, No ir distraído, ahorita con los celulares, con los aparatos auditivos como para oír música, mensajeando a veces el peatón cruza la calle sin voltear y otro importante es el usar ropa de colores claros, para que te vea mejor el automovilista”,

Hay otras reglas que el peatón debe observar y que debe respetar, explicó el oficial, como no salir entre medio de los carros, que los niños no jueguen en la vía pública, el respetar los semáforos al momento de cruzar y utilizar los puentes peatonales.

Participa el peatón en un gran porcentaje de accidentes

Los accidentes en donde se ven involucrados los peatones no son exclusivos de una zona, pero tienden a incrementarse en zonas de gran afluencia vehicular, mencionó el coordinador de Educación Vial, en el caso de Mazatlán, en la cifra de personas fallecidas en hechos de tránsito, han sido cinco peatones.

“Aquí en la cuestión de Mazatlán ahorita llevamos 28 muertos, 5 han sido peatones, es un porcentaje que se puede decir que en un 25 o en un 20 por ciento participa el peatón en los accidentes de tránsito o es impactado el peatón en un accidente de tránsito”.

“De los 28 muertos que llevamos, llevamos 14 motociclistas, 5 peatones, 4 ciclistas, 4 pasajeros y un conductor de un automóvil, entonces el peatón está participando en un número alto en la cuestión de la siniestralidad”, añadió.

La concientización de las personas de que todos son peatones y son vulnerables ante un impacto, así como la idea de que él tiene que ser un modelo para usar la vía pública, ya que todo lo que haga mal atenta contra su propia integridad, es la estrategia para bajar el índice de accidentes mortales en donde se han visto involucrados, comentó el titular de Seguridad Vial.

“Si un papá no enseña bien a caminar a su hijo por la vía pública, pues está atentando contra la integridad de su hijo y una persona que sale a la calle a caminar, si no camina bien por la vía pública está atentando contra su seguridad, no quiere decir que cualquier automovilista pueda atropellar a una persona”, dijo.

“El que maneja un automóvil tiene que estar al pendiente del movimiento del tráfico y del movimiento de los peatones y debe detener su marcha ante cualquier persona que intente cruzar la vía, sin embargo, el peatón también tiene que aportar seguridad para que no sea atropellado”, advirtió.

La tendencia de accidentes por atropellamiento, si bien no tiene sitios específicos, sí tiene rangos de edad en los que son más frecuentes, explicó, esto es en menores de 12 años y personas de la tercera edad.

“Un niño que sale sin fijarse, corriendo, intempestivamente se baja de una banqueta, entonces podemos decir que antes de los 12 años, sí puede ser un riesgo que puede darse para un atropellamiento un peatón, mucha gente de la tercera edad es atropellada porque su forma de caminar es más lento, cree que le van a dar el paso por su misma edad y no toma las medidas necesarias”, afirmó Roberto Jaime.

En la zonas escolares no incrementan los accidentes en el transcurso de los periodos de clases, expresó, sin embargo, si vuelven las zonas más riesgosas principalmente por el desorden que llegan a causar los padres de familia al entregar o recoger a sus hijos en los centros escolares.

“No realmente que haya más atropellamiento, sino que se vuelve un poquito más riesgosa la zona por las aglomeraciones que generan, el hecho de que lleguen los papás a las escuelas y se paren el doble fila, triple fila, eso es sobre un riesgo que los mismos papás generan afuera”, sentenció.

28

Los muertos en accidentes de tránsito en Mazatlán hasta el 15 de agosto

14

Los motociclistas muertos en accidentes

4

Los ciclistas muertos arrollados

1

Conductor de automóvil fallecido en accidente