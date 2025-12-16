$!Toma posesión directora interina del Hospital Militar Regional de Especialidades de Mazatlán

La Coronela Médica Cirujana, Nonantzin Tort Leyva, tomó posesión del mando y rindió protesta de Bandera la mañana de este martes como directora interina del Hospital Militar Regional de Especialidades de Mazatlán. Correspondió al Comandante de la Tercera Región Militar, General de División de Estado Mayor, Guillermo Briseño Lobera, darle posesión del mando y tomarle protesta a Tort Leyva, en un evento realizado en la explanada frente al hospital ubicado en la Colonia Rincón de Urías.

“Por acuerdo del ciudadano General Secretario de la Defensa Nacional se reconocerá como directora interina del Hospital Militar Regional de Especialidades de Mazatlán a la ciudadana Coronel Médico Cirujano Nonantzin Tort Leyva, aquí presente, a quien se guardará el respeto debido a su jerarquía y se obedecerá en todo lo que mandare referente al servicio de palabra o por escrito de acuerdo con lo dispuesto por las leyes y reglamentos”, dijo el General Briseño Lobera al darle posesión del mando. Momentos después, el Comandante de la Tercera Región Militar, que comprende los estados de Sinaloa y Durango, le tomó protesta de Bandera a la directora interina de dicho Hospital.

Ante personal castrense presente, el Capitán Segundo Cirujano Dentista, Fabián Ulises Mata Villanueva, leyó la orden extraordinaria comunicada en el campo Militar 9H “General de Brigada Rafael Buelna Tenorio”, con fecha del 16 de diciembre del 2025, para comunicar al personal de jefes, oficiales y tropa que el Alto Mando, por acuerdo de la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas designó con esta fecha a la Ciudadana Coronela Médica Cirujana en mención como directora de este nosocomio, a quien se le da la más cordial bienvenida. ”El personal que integra el Hospital Militar Regional de Especialidades de Mazatlán, Sinaloa, le reiteramos que realizamos nuestro mejor esfuerzo, esmero y dedicación proporcionando una atención médica de calidad, calidez y abnegación a los militares, derechohabientes y pensionistas coadyuvando al cumplimiento de las misiones encomendadas al Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, añadió.

”Asimismo con decisión, valor y lealtad las responsabilidades implícitas en nuestras funciones sustantivas con la gran satisfacción de pertenecer a las Fuerzas Armadas y en particular al Ejército Mexicano, lo anterior en virtud de que para responsabilidad del personal perteneciente al Hospital Militar Regional de Especialidades de Mazatlán Sinaloa la premisa es y será el bienestar y la salud como pilar fundamental, lo que se hace saber al personal para su cumplimiento de orden de la ciudadana Coronel Médico Cirujano Neonantzin Tort Leyva, directora interina,comunicada al Teniente Coronel de Sanidad, Marco Antonio Rodolfo Valentín, ayudante general interino “.

Directora Interina del Hospital Militar Regional de Especialidades de Mazatlán La Coronela Médica Cirujana Neonantzin Tort Leyva, es originaria de Puente de Ixtla, Morelos, e ingresó a la Escuela Militar de Enfermeras a la edad de 19 años, concluyendo la carrera en segundo lugar de aprovechamiento, dijo el Capitán Segundo Psicólogo, Abraham Ortiz López, al leer el curriculum vitae de la directora interina del Hospital Militar Regional de Especialidades de Mazatlán, Sinaloa. “En el año de 1997 fue condecorada al Mérito Militar de Tercera Clase por su destacada participación al cuidado del estado de salud del eminente escritor mexicano Octavio Paz”, añadió el Capitán Ortiz López.

“Cursa la carrera de medicina en el año 2000 al 2006 en la Escuela de Médico Militar donde obtiene el quinto lugar de aprovechamiento titulándose con Mención Honorífica”. Añadió que en el 2003 participó como voluntaria en el Plan DN- III -E en Auxilio a la Población Civil por las inundaciones en en estado de Tabasco y del 2010 al 2014 cursa la Especialidad en Ginecología y Obstetricia en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad donde obtiene el primer lugar de aprovechamiento. Cuenta con la certificación por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia A. C. desde el 2014, mismo año en que causa alta en el Hospital Militar de Zona del campo Militar 1-A, como Jefa de Asistencia Externa y del 2016 al 2022 se desempeñó como subdirectora del mismo escalón sanitario . “Realizó un proyecto para la Práctica de Evaluaciones Médicas a Permanencia como solución a la problemática de falta de infraestructura, recursos humanos y materiales de la institución, logrando la creación del Subcentro de Evaluación Médica, haciéndose acreedora al Premio a la Innovación Militar en el 2021”, continuó. “Asimismo recibió la Distinción de Desempeño por su destacada participación en la aplicación del Plan DN- III-E durante la contingencia Civit -19, así como la Condecoración ‘Miguel Hidalgo’, grado Cruz, por Méritos Eminentes y conducta destacadamente ejemplar en la atención de dicha emergencia sanitaria”.