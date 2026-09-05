Toma protesta Estrella Palacios a nuevo titular de la SSPM en su regreso a la alcaldía de Mazatlán

En su regreso como Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez le tomó protesta a Gabino Ulises Jacobo Guerrero como nuevo Secretario de Seguridad Pública Municipal, siendo este su primer movimiento realizado tras su reincorporación al frente del Gobierno Municipal.

Durante el acto, la Presidenta Municipal también tomó protesta a José Cervantes Noriega, quien asumió como nuevo Director Operativo de la corporación, donde los nombramientos representan un relevo en la estructura de mando de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Palacios Domínguez compartió en sus redes sociales que este relevo se produce bajo el planteamiento del Gobierno de Mazatlán de fortalecer a la corporación y mantener la coordinación con las autoridades estatales y federales.

“La seguridad de Mazatlán exige decisiones firmes, coordinación y resultados. Tenemos claro el rumbo: fortalecer nuestra corporación y trabajar en estrecha coordinación con los gobiernos estatal y federal”, manifestó”, comentó.

La Alcaldesa señaló que el Gobierno Municipal tiene definido el rumbo que seguirá en esta materia, con el fortalecimiento de la corporación local como uno de los principales objetivos.

Ambos nuevos mandos tendrán la responsabilidad de encabezar las tareas que corresponden a la corporación municipal en materia de prevención y seguridad, además de mantener la coordinación con las instituciones estatales y federales que participan en los operativos desplegados en Mazatlán.

La reincorporación de Estrella Palacios al frente del Ayuntamiento y los cambios en los mandos de Seguridad Pública se dan después de varias jornadas de violencia registradas en Mazatlán durante las últimas semanas, en las que se han presentado homicidios, ataques armados y otros hechos de alto impacto en distintos sectores de la ciudad, marcando la salida de Jaime Othoniel Barrón Valdez al frente de la institución de seguridad.