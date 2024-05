Ante la ola de calor que azota a Sinaloa y que al menos en Mazatlán ya dejó a una persona fallecida, la Secretaría de Educación Pública y Cultura informó que ya se toman medidas para evitar problemas en las escuelas.

El jefe de Servicios Regionales de la SEPyC en la Zona Sur, que abarca, Mazatlán, San Ignacio y Concordia, José Juan Rendón Gómez, dijo que no tienen reporte de afectaciones por el calor, sin embargo ya se hizo un llamado a los directores a evitar sacar a los niños a hacer ejercicio al aire libre si no se cuenta con una techumbre.

”Lo que es Mazatlán, Concordia y San Ignacio no tenemos reporte de ningún golpe de calor, la sugerencia a los directores es que eviten lo más posible sacar a los niños a hacer ejercicio al aire libre, si no es en la techumbre no tiene caso”, señaló.

El problema son las subestaciones eléctricas

Rendón Gómez dio a conocer que están ya trabajando en el tema de la energía eléctrica en las escuelas e hicieron un llamado a directores a que si van a instalar aires acondicionado y no tienen evalúo de un perito no lo hagan porque dañan el sistema eléctrico.

”Son siete escuelas que nos han solicitado, bueno es el problema de subestación, lo primero que estamos nosotros atacando es la energía eléctrica y le pedimos a las escuelas que están ampliando instalación de aires acondicionados que si no tienen evalúo de un perito que no lo hagan porque dañan el sistema eléctrico”, aseguró.

”Necesitamos aumentar la carga, aumentarle una subestación con más capacidad y muchas veces el padre de familia lo que quiere es poner un aire acondicionado, entonces ponen más aires y tenemos los problemas que comienzan las pastillas a botarse”.

El problema en Mazatlán

El jefe de Servicios Regionales de la SEPyC en la Zona Sur, José Juan Rendón Gómez, dijo que el problema está en Mazatlán.

”De dato que tenemos ahorita nosotros es de siete planteles ahorita en Mazatlán, siete planteles, necesitamos aumentarles más carga y ponerles también una subestación más grande. Una de las escuelas está en la Flores Magón”, manifestó.

”No tengo el dato específico, pero una está en la Flores Magón, de la que más recuerdo. En San Ignacio no, no tenemos de San Ignacio, es Mazatlán, será por el clima diferente que tienen Concordia, San Ignacio y podría ser que no tengan problemas tan fuertes”.

Subestaciones costosas

Rendón Gómez afirmó que un aire acondicionado se puede reponer, pero una subestación eléctrica cuesta mucho más y son más los trámites.

”Por lo pronto no tenemos reporte de alguna escuela que nos hayan dañado, lo que más nos preocupa es la subestación, tal vez un aire acondicionado se puede reponer, pero una subestación es mucho más dinero y mucho más trámites, y el trámite que tenemos en las escuelas es de que se solicite la subestación”, recalcó.

”Invito a los directores que cuando va la constructora a su escuela, que tengan mucho cuidado porque entregan la obra pero sin la interconexión ante la Comisión Federal de Electricidad, entonces no le funciona que tengan una subestación, cableado eléctrico, si no está interconectado a la Comisión, es el último trámite y es donde más problemas tenemos, porque es el más costoso”.