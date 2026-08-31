$!Toman integrantes de colectivos Comisión Estatal de Búsqueda en zona sur de Sinaloa

Integrantes de colectivos de buscadoras tomaron la tarde de este lunes las instalaciones de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en la zona sur de Sinaloa para exigir a la Gobernadora que no se remueva al director de esa institución en la región y que se les siga apoyando en sus búsquedas. Fue poco después de las 17:00 horas cuando integrantes de los colectivos Por las Voces Sin Justicia; Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos; Corazones Unidos por una Misma Causa y Mi Alta. Te Sigue Buscando, iniciaron la toma de dichas instalaciones ubicadas en la calle Angostura, casi esquina con la Avenida Mazatlán, en el Fraccionamiento Fovissste Playa Azul. Y es que dijeron que la mañana de este 31 de agosto la presidenta de Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos, Irma Arellanes, acudió al lugar para entregar un oficio de solicitud de apoyo de búsqueda, pero el director, Jesús Alfredo González, le dijo que ya no se lo podía recibir porque ya no estaba al frente de esa dependencia en la región.







“Se nos hace una injusticia que quieran correr a alguien o que quieran despedir a alguien que ha trabajado con las familias, que nos ha atendido a las familias, que ha sido una persona muy empática con nuestros desaparecidos, con nuestros dolor”, dijo la representante del colectivo Por las Voces Sin Justicia, Alejandra Martínez Carrizález. “Solamente estamos pidiendo brusquedad dignas, a la Comisionada de Búsqueda y a la Subsecretaria de Derechos Humanos las hemos señalado muchísimas veces, incluso por no tener corazón, por no tener empatía hacia nuestros desaparecidos por ponernos obstáculos hacia las búsquedas en El Verde, Concordia o en Concordia en general”, añadió Martínez Carrizález.







“Entonces es evidente que la Comisionada y la Subsecretaria de Derechos Humanos tienen algo personal contra las familias de zona sur, Vamos a instalar casas de campaña y aquí nos vamos a mantener hasta tener respuestas por parte de Gobierno del estado, es un mensaje específicamente para la Gobernadora Graciela Domínguez Nava y que mande a quien nos pueda atender y nos pueda resolver”. Reiteró que lo único que están pidiendo es que no se detengan las búsquedas y que no se remueva de su cargo el director de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en la zona sur del estado.



