$!Toman la delantera Eileen Cruz por la corona infantil y Guillermo Orrante por el título de Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán 2026

MAZATLÁN.- Con la apertura del primer sobre en este segundo computo de votos, la pequeña Eileen Cruz toma la delantera por la corona de Reina Infantil del Carnaval de Mazatlán 2026 al sumar un total de 107 mil 500 votos a su favor. A su vez, Guillermo Orrante se pone al frente por la corona de Rey de la Alegría, al registrar un total de 138 mil votos, marcando una amplia ventaja sobre el resto de los contendientes por este título, este viernes 23 de enero. Francisco Vazga, quién funge cómo maestro de ceremonias, dio a conocer la cantidad que entregaron las pequeñas en el primer cómputo efectuado el 11 de diciembre, para posteriormente dar a conocer la cantidad del primer sobre de esta tarde viernes 23 de enero.

La niña representante de la porra lila en la contienda, con la apertura de este primer sobre de tres se le sumó 66 mil votos a los 41 mil 500 registrados en el primer cómputo, tomando una amplia ventaja de sus contrincantes. En la segunda posición está colocada al momento Noelia Vega, de la porra amarilla, con un total de 81 mil 645 votos, mientras que la tercera posición se encuentra momentáneamente Elisa Gutiérrez de la porra rosa con 80 mil 020 votos.

Cabe señalar que un peso es un voto. Así van hasta el momento. Eileen Cruz $ 45 mil 500 (primer cómputo 11 de diciembre) $ 66 mil (primer sobre de este segundo y último cómputo, viernes 23 de enero)

Noelia Vega $ 41 mil 640 (primer cómputo 11 de diciembre) $ 40 mil 005 (primer sobre de este segundo y último cómputo viernes 23 de enero) Elisa Gutiérrez $ 40 mil 020 (primer cómputo 11 de diciembre) $ 40 mil (primer sobre de este segundo y último cómputo viernes 23 de enero)

Tras el primer conteo de este segundo cómputo por la corona a Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán 2026 Guillermo Orrante se pone al frente al registrar un total de 138 mil votos, marcando una amplia ventaja sobre el resto de los contendientes por este título, este viernes 23 de enero. En la segunda posición se encuentra de momento Javier ‘Chiras’ Osuna con un total de 85 mil 869 votos, seguido por Víctor García con 83 mil votos a su favor y Romeo Martínez con 80 mil 521 votos. Hasta el momento, Guillermo Orrante se encuentra a la cabeza de esta contienda, sin embargo, aún quedan dos sobres de votos por contar, por lo que las posiciones aún no están definidas. Guillermo Orrante $ 44 mil (primer cómputo 11 de diciembre)$94 mil (primer sobre de este segundo y último cómputo viernes 23 de enero) Víctor García $ 43 mil (primer cómputo 11 de diciembre) $ 40 mil (primer sobre de este segundo y último cómputo viernes 23 de enero) Romeo Martínez $ 40 mil 321 (primer cómputo 11 de diciembre)$40 mil 200 (primer sobre de este segundo y último cómputo viernes 23 de enero) Javier Osuna “El Chiras” $ 40 mil 19 (primer cómputo 11 de diciembre) $ 45 mil 850 (primer sobre de este segundo y último cómputo viernes 23 de enero) Arranca el cómputo final para elegir Reina Infantil y Rey de la Alegría Con bailables y la presentación de las tres candidatas a Reina Infantil, quienes bailan a ritmo de un grupo musical, inició a las 18:00 horas el cómputo final para elegir a la nueva Reina Infantil y nuevo Rey de la Alegría. En la explanada de la Plazuela República se realiza este evento carnavalero.

Son tres niñas quienes buscarán ser la Reina Infantil esta tarde-noche: Eileen Cruz Corona Noelia Vega Covarrubias Elisa Gutiérrez Elvira