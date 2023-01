“Los derechos son como nuestro escudo protector, nos defienden y por eso desde pequeños debemos aprender que es sumamente importante conocer y saben nuestros derechos ya que respaldan nuestra dignidad como seres humanos, siendo conscientes que nuestros derechos terminan cuando empiezan los derechos de otra persona”, recalcó Mendoza Rosales.

“Y hoy soy portadora de un mensaje en nombre de todas las niñas, niños y adolescentes: yo quiero tener un nombre, quiero que me amen, que me cuiden si estoy enferma o estoy triste porque yo quiero crecer, quiero aprender de todo, quiero que me enseñen mi familia y mis maestros responsabilidad, me quiero divertir, cantar, jugar, ser libre y me digan la verdad”.

Añadió que las o los niños y adolescentes quieren que los escuchen cuando hablan y escuchar a los demás.