Tras la aprobación por unanimidad de su nombramiento por parte de los integrantes del Cabildo, el Presidente Municipal le tomó protesta del cargo poco después de las 9:00 horas de este 21 de marzo.

Ya en atención a personal de medios de comunicación, el Alcalde dijo que está por nombrarse a quien será el nuevo director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Mazatlán y no descarta que haya más cambios en su equipo de trabajo, pues los está valorando.

“Estamos valorando ahí todavía algunos, yo creo que sí, no nos vamos a cerrar a esa posibilidad porque lo más seguro es que sí, algunas todavía rotaciones y algunos cambios, si ustedes se fijan los perfiles pues han sido, Rogelio en lo particular tiene mucha experiencia, ha sido sindicalizado”, continuó González Zataráin.

También dijo que Olivas Osuna no llega a operar el cambio de personal sindicalizado del Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez” al Instituto Mexicano del Seguro Social como de manera incorrecta lo está divulgando el Regidor y es secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, Jesús Osuna Lamarque a través de mensajes de Whatsapp, pues no hay interés en ello.

En el mensaje dado a conocer por el Alcalde el Regidor menciona que el Oficial Mayor controla la Proveeduría, Recursos Humanos y dice que desde ahí Olivas Osuna “puede cerrar la llave al surtido de medicamentos y hacer que dicho hospital “truene”.

Al respecto el Alcalde se dijo aliado del sindicalismo, ha trabajado con personal sindicalizado y el problema no son los sindicalizados sino que muchos de los problemas vienen de quienes administran el Sindicato, no del personal.

“Y cuál es el problema, el tema del IMSS lo hemos dicho públicamente, no vamos a transitar con el personal sindicalizado al IMSS, yo no lo voy a hacer, por qué no lo voy a hacer, porque tendrías que hacer una reforma al Contrato Colectivo de Trabajo y por ende tendrías que hacer un trabajo que te llevaría meses de conflicto y que Mazatlán en este momento no está para eso, ya en el futuro ya habrá quien o ya habrá en su momento ya que aprueben ésto”, reiteró el Alcalde.

“Pero no es un asunto que nosotros vayamos a hacer, falso, no lo vamos a hacer, dijimos y nos lo reservaremos con los de confianza y el estudio arroja que sale una cosa con la otra, no tendríamos grandes ahorros trasladarlos al IMSS, sin embargo, se está haciendo un nuevo estudio con algunas áreas que tienen menor salario para ver qué posibilidad hay, pero esas áreas tienen que ver con las paramunicipales, no tiene que ver con el Ayuntamiento”.