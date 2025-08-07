$!Tormenta eléctrica sorprende a Mazatlán este jueves

MAZATLÁN._ Tras un día de intenso calor, una fuerte lluvia con truenos y relámpagos se registra este jueves en varias zonas de Mazatlán. Las precipitaciones se han prolongado por más de dos horas, lo que ha provocado inundaciones, apagones y cierre de vialidades.









Desde las 19:30 horas, en la zona de Villa Unión empezó a registrarse la tormenta y poco a poco avanzó hacia el puerto. La fuerte lluvia es generalizada, tanto en el Centro, Zona Dorada, Valles del Ejido, Venadillo, Juárez, El Conchi y otras colonias y asentamientos.









En la Avenida del Mar, el trafico empezó a circular a vuelta de rueda, debido a que los automovilistas al parecer evitaban bajar a las avenidas Reforma, La Marina y Cruz Lizárraga. En la Zona Dorada se reportaron inundaciones en el área de Conapesca, mientras en el estacionamiento del Tres Islas, frente a El Cid, se habría registrado caos porque las plumas dejaron de funcionar y la gente quería salir.







Hay vialidades como la Camarón-Sábalo, Insurgentes, Cruz Lizárraga, Libramiento II, Santa Rosa, Rafael Buelna, La Marina, Carlos Canseco y Reforma que quedaron bajo el agua. Vecinos de la Colonia Jesús Garcia reportan inundaciones y el agua ya casi se les mete a sus hogares.









Decenas de personas están varadas en la zona hotelera. También se indica que el conocido como puente de la Corona se encuentra cerrado.