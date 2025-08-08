Tormenta en Mazatlán deja 25 colonias afectadas y 127 personas evacuadas, informa Estrella Palacios

Un total de 25 colonias afectadas, 76 reportes ciudadanos y 127 personas evacuadas fue el saldo registrado en Mazatlán durante las lluvias torrenciales que se presentaron durante la noche del jueves y madrugada de este viernes, informó la Alcaldesa, Estrella Palacios Domínguez.

Tras la tormenta registrada en el puerto en la que se registró la caída de agua de hasta 118 milímetros, Palacios Domínguez detalló que el Gobierno Municipal desplegó un operativo integral de atención a las zonas afectadas.

La Alcaldesa explicó que, aunque el pronóstico inicial indicaba precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros, la tormenta superó las expectativas, ocasionando afectaciones en la infraestructura vial y urbana de la ciudad, así como en 25 colonias y 76 reportes ciudadanos, cada uno de estos atendidos.

“Nos dimos a la tarea de hacer supervisiones en las zonas afectadas e inmediatamente, debido a las fuertes lluvias y que se prolongó muchísimo, donde se cerraron hasta ocho avenidas”, comentó.

Palacios Domínguez señaló ante la gran cantidad de agua que cayó se provocaron fuertes encharcamientos y el desbordamiento de canales pluviales, por lo que se brindó apoyo a 127 personas, que fueron trasladadas a lugares seguros

Así mismo, detalló que se efectuaron rescates de automovilistas que quedaron varados en distintos puntos de la ciudad.

“Estuvimos auxiliando a la población y aprovecho para agradecer la coordinación que se tiene con las fuerzas de seguridad estatal y federal en apoyo al municipio”, dijo.

Entre las corporaciones que estuvieron trabajando para atender las atenciones ciudadanas, se encuentra la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil de Mazatlán, Guardia Nacional, Secretaría de Defensa y Secretaría de Marina.

“Se estuvo auxiliando a personas que tuvieron afectaciones en viviendas, hubo también ahí rescates, personas que se quedaron varadas en automóviles y afortunadamente no hubo casos de gravedad extrema”.

La Alcaldesa informó que con el afán de restablecer el orden lo antes posible, desde las 6:30 horas de la mañana se trabajó con cuadrillas de Servicios Públicos, Obras Públicas y Jumapam para realizar trabajos de limpieza en calles y viviendas, recolectando basura y retirando lodo con el uso de pipas, retroexcavadoras y camiones de volteo.

Apoyo a la ciudadanía afectada

Por otro lado, Palacios Domínguez reiteró el compromiso de su administración para atender a las familias que se vieron afectadas por esta tormenta, por lo que instituciones como el Sistema DIF Municipal y la Dirección de Bienestar Social, realizarán un levantamiento de necesidades más urgentes de las colonias afectadas.

Entre los apoyos más solicitados por las familias afectadas se encuentran kits de limpieza, colchones, estufas y refrigeradores, por lo que el municipio ya tiene previsto entregar 200 kits de limpieza en las próximas horas.

La Alcaldesa compartió que durante esta jornada se activó un refugio temporal en el Instituto Cultural de Occidente, aunque no fue necesario su uso.