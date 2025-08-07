Tormenta tropical Ivo deja desbordamientos de canales, vialidades inundaciones y gente varada en Mazatlán

Las lluvias provocadas por la tormenta tropical Ivo dejaron severas afectaciones en Mazatlán durante la noche de este jueves, con inundaciones en vialidades, desbordamiento de canales y personas varadas en distintos puntos de la ciudad, de acuerdo con el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas.

Las precipitaciones comenzaron a registrase en el puerto alrededor de las 20:00 horas y cerca de las 22:00 horas, la dependencia estatal continuaba en fase de auxilio.

“Hay avenidas anegadas, hay canales desbordados y estamos auxiliando a mucha gente... reubicándolos porque están varados. En Mazatlán y el pronóstico de lluvia sigue”, señaló.

“Tenemos aproximadamente como unas 2 horas (en fase de auxilio)”.

Alrededor de las 22:00 horas, el Gobierno del Estado emitió un aviso urgente dirigido a la población de Mazatlán, solicitando que permanecieran resguardados en sus hogares o en zonas seguras, hasta que los niveles de agua disminuyeran.

Además, llamó a mantenerse informados por medios oficiales y evitar acciones que pongan en riesgo la seguridad personal.

El pronóstico de este jueves con vigencia hasta las 23:00 horas del 7 de agosto alertó sobre el incremento de humedad por interacción del fenómeno con el monzón y canales de baja presión, lo que generó condiciones de alta inestabilidad atmosférica, nubosidad densa y tormentas eléctricas.

Mazatlán y Concordia fueron clasificados dentro de la categoría de lluvias muy fuertes, con acumulaciones estimadas entre 50 y 75 milímetros.

Mientras tanto, Mocorito, Rosario, Escuinapa y Badiraguato se mantienen bajo alerta por lluvias intensas, con acumulaciones previstas de hasta 150 mm, rachas de viento entre 50 y 70 kilómetros por hora, y posible caída de granizo.

“Continúa el pronóstico de lluvia, sigue entrando humedad y así como se había pronosticado. Lo más fuerte es ahorita es en Mazatlán. Ha llovido pues prácticamente todo el estado. Nada más que en zona de montaña de 04:00 a 07:30 y ahorita en la tarde es sobre todo en costa. Todo lo que es costa ha estado lloviendo”, explicó.

A las 21:30 horas, Protección Civil del estado actualizó el pronóstico meteorológico en el que advirtió que la nubosidad y las lluvias continuarán durante la noche y la madrugada del viernes en todo Sinaloa.

De acuerdo con la estimación, se esperan lluvias muy fuertes en Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa; lluvias fuertes en Navolato, Eldorado, Culiacán, Cosalá, Elota y San Ignacio; lluvias moderadas en El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa municipio, Mocorito, Salvador Alvarado, Angostura y Badiraguato; y lluvias ligeras en Ahome y Juan José Ríos.

El reporte señala que además de Mazatlán, la actividad eléctrica se mantendrá en municipios como Choix, Badiraguato, San Ignacio, Rosario y Escuinapa.