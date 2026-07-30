Trabaja CFE para atender apagones en el Centro de Mazatlán: Alcaldesa

Personal de la Comisión Federal de Electricidad está trabajando para atender los apagones que se han reportado en el Centro de Mazatlán, manifestó la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala.

Agregó que desde la semana pasada tuvo la visita del nuevo superintendente de la CFE en Mazatlán y se está trabajando muy en coordinación con él, el miércoles dicho funcionario hizo unas peticiones porque tiene que subir a la sierra para poner unos postes nuevos y suministrar energía eléctrica.

“Y también nos comentaba por redes sociales nos enteramos de estos apagones, ellos nos dijeron que están trabajando muy arduamente porque hay mucho trabajo que hacer aquí en el Centro, estaban trabajando ayer y antier en Playa Sur y en toda la Avenida Alemán porque se había ido la luz”, añadió.

“Entonces por sectores están pasando a lo que falta, pero sí están trabajando... lo que pasa es que con estas lluvias hubo mucho árbol que hizo desperfectos en todas las líneas, de hecho ayer que veníamos de la Mesa de Seguridad pasamos por Semar (Secretaría de Marina Armada de México), pasamos por toda la Zaragoza y veíamos muchos árboles caídos en cables”.

Precisó que se ha tenido conocimiento de apagones o interrupción del suministro de energía eléctrica en el Centro de la Ciudad y desde hace días el personal de la CFE está trabajando ahí.

Manifestó esta mañana de jueves que no sabía si ya se había restablecido el servicio de energía eléctrica en Urías, donde no se contaba con el mismo el miércoles, pero lo consultará con el superintendente de la paraestatal.