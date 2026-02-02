Trabaja con normalidad el transporte urbano en Mazatlán durante el lunes de asueto

Luego de que algunas unidades fueran multadas el mes pasado por no prestar el servicio durante el día de Navidad, este lunes de asueto el transporte urbano de Mazatlán operó con normalidad desde tempranas horas, brindando servicio a las personas que sí acudieron a sus centros de trabajo.

En un recorrido realizado por Noroeste la mañana de este lunes, se pudo constatar que las diferentes rutas fluyeron sin contratiempos en las principales vialidades del puerto, tanto las pertenecientes a la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán como las de la organización Águilas del Pacífico.

Aunque la afluencia de pasajeros fue menor en comparación con un día laboral habitual, rutas que van al Centro, Colonia Juárez, Zona Dorada, Rafael Buelna y Gabriel Leyva mantuvieron sus recorridos de manera regular, contribuyendo a la movilidad de la ciudadanía durante el asueto.

En la zona Centro, las paradas ubicadas sobre la Calle Benito Juárez fueron de las más concurridas, ya que además de trabajadores, se observó a familias y ciudadanos que acudieron a dicha área de la ciudad para realizar compras o visitar restaurantes.



Se reúnen transportistas con Director de Vialidad y Transporte

El viernes pasado el Director de Vialidad y Transporte Estatal, Marco Antonio Osuna, realizó una visita a Mazatlán para sostener una reunión con dirigentes y socios de la Alianza de Camioneros y Permisionarios del Autotransporte de Carga y Materiales para la Construcción en almacenes, zonas federales y carreteras del Estado.

Durante el encuentro se tocaron temas relacionados con la regularización, en tiempo y forma, de la situación legal de permisos, así como la prestación del servicio público con mayor seguridad y eficacia.

Además, se generó un espacio de diálogo para exponer la problemática que enfrentan los prestadores del servicio de transporte en la ciudad.