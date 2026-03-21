Trabaja Gobierno de Mazatlán en temas de prevención rumbo a la temporada de lluvias

Con la temporada de lluvias a unos meses de distancia, la Alcaldesa Estrella Palacios informó que ya están tomando medidas de prevención para evitar todos los percances posibles en estas fechas; una situación que pudo tratar con el Superintendente de la CFE, Víctor Manuel Morachis, en la semana.

Tras la reunión que sostuvieron el pasado jueves en Palacio Municipal, la Presidenta de Mazatlán destacó la acciones que su Gobierno está implementando en la ciudad, tales como limpieza de canales, poda de árboles y atención a lugares específicos de la ciudad que sean propensos a sufrir apagones.

“Estuvimos con el Superintendente de la CFE, también estuvo presente el director de Obras Públicas del estado de Sinaloa, también el director de Obras Públicas Municipal, el de Bienestar. La junta se llevó a cabo para la prevención rumbo a la temporada de lluvias”, dijo Palacios Domínguez.

“Sabemos que lo mejor es la planeación, y en este caso estamos haciendo trabajos de limpieza de canales, estamos haciendo trabajos de poda de árboles y también se está contemplando reforzar todo lo que tiene que ver la zona norponiente de la ciudad para minimizar los apagones en temporada de lluvias. Esto con el apoyo de la CFE”.

Agregó que dichas zonas norponientes pronto recibirán más mecanismos de prevención en sus hogares, además de mantenimiento en los equipos y concientización para minimizar y optimizar todo lo que tiene que ver con el suministro de energía, durante la temporada de lluvias.

Señaló que en la CFE le garantizan abasto completo para toda la ciudad de cara a la temporada de lluvias en junio, así como mejoras en la infraestructura que muy pronto se estarán anunciando en un proyecto.

OBRAS EN MERCADO PINO SUÁREZ AVANZAN A UN 60 POR CIENTO

Por otro lado, Palacios Domínguez informó que en la reunión se habló sobre los avances en el proyecto de electrificación en el mercado Pino Suárez del Centro, donde las obras para tener modernización y ordenamiento, ya corren a un 60 por ciento de avance.

“Estuvimos hablando sobre los avances del mercado Pino Suárez, que ya va más o menos como a un 60 por ciento de avances. Y bueno, yo manifesté que es muy importante que quede concluidos los trabajos antes de la temporada de lluvias, y se están haciendo cuidadosamente porque cada uno de los locatarios tiene necesidades diferentes de consumo de energía; entonces es un trabajo muy minucioso que se está llevando a cabo por parte de Gobierno del Estado, con el apoyo también de CFE y del Gobierno Municipal”.