$!Trabaja Jumapam en busca de reparar fuga de aguas negras en Fraccionamiento Campo Bello, en Mazatlán

Tras diversos reportes durante los últimos meses, este martes personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán realiza trabajos en busca de reparar las fugas de aguas negras que se han registrado en la calle Río Amazonas, en el Fraccionamiento Campo Bello.

Con maquinaria pesada abrieron este martes una zanja en medio de la vialidad para sustituir la tubería vieja por tubos nuevos, en busca de reparar definitivamente las fallas.

De acuerdo con lo que han manifestado públicamente los vecinos, a pesar de los múltiples reportes que han hecho, las fugas de aguas negras continuaron generando contaminación en dicha calle, donde el escurrimiento de drenaje había formado prácticamente un río de agua sucia a lo largo de la vialidad.