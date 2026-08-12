$!Trabaja San Ignacio para conservar distintivo de Pueblo Mágico y fortalecer oferta turística

Desde mejorar la imagen de establecimientos y atractivos turísticos locales, hasta incorporar restaurantes a plataformas de promoción turística, San Ignacio trabaja en una serie de pendientes para fortalecer su condición como Pueblo Mágico y mantenerse dentro del programa federal.
Con una serie de diversas estrategias y revisiones operativas para cumplir de manera integral con los lineamientos establecidas por la Secretaría de Turismo Federal, el más nuevo de los Pueblo Mágico de Sinaloa busca ratificar y conservar este nombramiento.
Así lo dio a conocer Sayra Valverde Sánchez, directora de Turismo de San Ignacio, quien explicó que mantener el nombramiento requiere de un trabajo permanente y coordinado con autoridades estatales y federales, debido a que existen diferentes requisitos que deben atenderse aun después de haber obtenido la denominación.
“San Ignacio está en un plan que se llama Fortalecimiento de Pueblos Mágicos, es un fortalecimiento que pide el sector federal y, en colaboración con sectores estatales, estamos trabajando en ello”, comentó.
Valverde Sánchez expresó que actualmente se busca recuperar aquellos puntos en los que todavía existen pendientes, además de modernizar el municipio sin descuidar los elementos que le permitieron obtener el nombramiento como el quinto Pueblo Mágico de Sinaloa.
“Se trata de cumplir con los requisitos para que San Ignacio sea Pueblo Mágico. Ya lo somos, pero hay que estar modernizando el municipio. Estamos trabajando todos los días, tratando de recuperar los puntos que no tenemos”, agregó.
La secretaria de turismo municipal señaló que, como parte de esta estrategia, se pretende fortalecer las actividades culturales, religiosas y deportivas, además de aprovechar la arquitectura y otros elementos característicos del municipio para generar nuevos motivos de visita.
“Hay que estar modernizando el municipio con actividades culturales, religiosas, arquitectura y actividades deportivas para que haya más turismo y para que San Ignacio tenga todavía más atracciones turísticas”, declaró.
La funcionaria también mencionó que incrementar los atractivos no solamente tiene como finalidad aumentar la llegada de turistas, sino generar beneficios económicos para los habitantes y establecimientos locales.
“Buscamos que eso conlleve a tener una derrama económica y que todos los sanignacenses y comerciantes del municipio puedan resultar beneficiados”, manifestó.
Asimismo, reconoció que uno de los retos es involucrar a comerciantes y propietarios de establecimientos en el cumplimiento de los lineamientos de imagen establecidos para los Pueblos Mágicos.
En este sentido, explicó que existen disposiciones relacionadas con aspectos como los colores utilizados en establecimientos y fachadas, así como la iluminación, por lo que el Gobierno municipal trabaja en generar conciencia entre los comerciantes sobre la importancia de respetar estos criterios.
“Nosotros como gobierno o como municipio hacemos lo que nos corresponde con los lineamientos que nos aplican, pero tenemos que concientizar al que vende algo ahí o que tiene algún negocio”, expresó.
“Hay lineamientos sobre colores específicos, que no tienen que ser colores llamativos, sobre la iluminación, ese es el conflicto que tenemos nosotros ahorita en San Ignacio, pero estamos trabajando todos los días”, añadió.
Valverde Sánchez comentó que dentro del fortalecimiento de la oferta turística, la dependencia municipal también trabaja con el sector restaurantero para mejorar la promoción de los establecimientos y facilitar que los visitantes puedan localizarlos mediante plataformas digitales.
Por tal motivo, explicó que la intención es integrar una red que permita a los turistas consultar desde redes sociales, buscadores y páginas de internet las diferentes opciones gastronómicas disponibles en San Ignacio, evitando que tengan que llegar al destino sin información sobre dónde consumir alimentos.
“Estamos en darle publicidad a los restaurantes para que los turistas, cuando lleguen, no tengan que andar preguntando a los ciudadanos qué restaurante recomiendan”, dijo.
Para formar parte de esta estrategia, agregó, se busca que los establecimientos se incorporen al Registro Nacional de Turismo (RNT), herramienta federal que permite formalizar y dar mayor visibilidad a los prestadores de servicios turísticos.
“Queremos que sea una red en redes sociales, que aparezcan los restaurantes recomendables, y para eso se tienen que registrar en el Registro Nacional de Turismo, que también es un programa del sector federal”, externó.
Finalmente, la directora de Turismo señaló que continuarán trabajando de manera conjunta con restauranteros, comerciantes y demás prestadores de servicios, mientras el municipio avanza en los requisitos necesarios para mantener el distintivo.