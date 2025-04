$!Trabaja Tránsito para mejorar la vialidad del paso superior de Libramiento Colosio: Alcaldesa

Sobre la situación de los trabajos que continúan en las laterales del puente, la alcaldesa mencionó que el Gobernador Rubén Rocha Moya les ha pedido no dar una fecha oficial para culminar la obra, pues no quieren adelantarse hasta que esté completamente lista; por ende el evento del sábado fue una apertura, y no una inauguración.

“Sí, muy pronto (apertura). Nuestro Gobernador, Rubén Rocha Moya, fue muy claro en que se trataba de una apertura de las vialidades, más no todavía la inauguración, así que van a quedar pendientes los laterales. Él nos dice que no hay que dar fecha todavía, pero va a ser muy pronto cuando ya se estén aperturando esas laterales”, dijo.