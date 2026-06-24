Trabaja Villa Unión con Protección Civil para prevenir emergencias en temporada de lluvias

En busca de reducir riesgos durante la temporada de lluvias y huracanes, la Sindicatura de Villa Unión mantiene una coordinación permanente con Protección Civil Municipal para atender cualquier situación en la zona y su caudal, así como fortalecer las acciones preventivas con la gente.

El síndico municipal, Jesús Bermúdez Lizárraga, informó que hasta el momento no se han presentado problemas de desabasto de agua en las comunidades de la sindicatura y destacó que existe una comunicación constante con las autoridades encargadas de la atención a emergencias.

“De momento no hemos tenido desabasto de agua, estamos en total coordinación, ante cualquier situación o algún fenómeno natural, con Protección Civil, que encabeza Óscar Osuna y por supuesto también nuestra presidenta municipal, Estrella Palacios Domínguez”, expresó.

“Existe un protocolo; estamos totalmente capacitados gracias a las reuniones, estamos protegidos ante cualquier situación; y en este caso, seguimos creando una campaña de prevención. Entonces, vamos a ver qué más podemos hacer, pero estamos muy bien”.

En tanto, Bermúdez Lizárraga confirmó que Villa Unión ya tiene identificados espacios que podrían utilizarse para resguardar a la población en caso de ser necesario.

Entre ellos destacó las instalaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa ubicado en la sindicatura.

“En Villa Unión existen este tipo de albergues temporales. Protección Civil es el encargado de llevar todos esos temas a cabo, pero sí tenemos aquí éstos establecimientos que pueden servir como de resguardo a la ciudadanía. Uno de ellos, por supuesto, es el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, con sede aquí en Villa Unión”.

De cara al incremento de visitantes durante el verano, especialmente en el Río Presidio, aseguró que también trabajan en acciones preventivas para evitar accidentes de ahogamiento, recordando que en años anteriores se han registrado hechos lamentables en ese lugar.

“Estamos haciendo todas las gestiones necesarias en ese sentido y seguimos trabajando en equipo y en coordinación para que no haya ese tipo de situaciones. Afortunadamente hasta ahorita no hemos tenido más de estas situaciones”.

Asimismo hizo un llamado a habitantes y turistas para actuar con responsabilidad al acudir al Río Presidio, además de respetar las indicaciones de las autoridades y reportar cualquier emergencia a los cuerpos de seguridad o mediante los números oficiales de atención.