Mazatlán
|
Manifestación

Trabajadores de la UAS bloquean la Avenida Ejército Mexicano, en Mazatlán

El personal exige el pago atrasado de la quincena, además del 60 por ciento de la prima vacacional
Alexis García |
20/01/2026 08:59
20/01/2026 08:59

Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa bloquearon la Avenida Ejército Mexicano, en Mazatlán, en demanda del pago de quincena y parte de prima vacacional.

Según sus reclamos, aún se les debe la quincena reciente, así como el 60 por ciento de la prima vacacional.

Ante esas condiciones, decidieron protestar frente a las instalaciones de la Vicerrectoría de la UAS Zona Sur.

Luego de que no quisieran recibirlos para una reunión, los trabajadores universitarios y jubilados decidieron tapar el tráfico de la avenida Ejército Mexicano por lapsos de 5 minutos, en busca de que su voz sea escuchada.

Al grito de “Quincena” y “No a la reingeniería”, un grupo de personas mostraron su descontento portando cartulinas y mantas que explicaban su rechazo a las medidas que está tomando la Universidad.

