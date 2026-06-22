Trabajadores de la UAS en el sur de Sinaloa advierten poner en riesgo el ciclo escolar si no pagan quincenas

Debido a que no ha llegado el recurso necesario para que la Universidad pague la segunda quincena de junio, trabajadores de los dos sindicatos y personal de confianza se manifestaron preocupados en la Vicerrectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Ericka Jazmín León Pasos, secretaria de organización de la zona sur del sindicato de trabajadores de la UAS, explicó que decidieron hacer un movimiento pacífico, luego de las declaraciones hechas por el Rector Madueña del déficit financiero que enfrenta la universidad para cumplir con los salarios.

“Es bien sabido que en estos momentos la Universidad está atravesando un déficit financiero debido a que no ha llegado el recurso necesario extraordinario que ha estado presionando nuestro rector para hacer cumplir con los trabajadores. El déficit que nos impide darle cumplimiento a algunas obligaciones contractuales”.

En este tenor, destacó la incertidumbre de que se le pueda dar cumplimiento a la segunda quincena de junio y por lo cual salieron a manifestarse para que apresuren el recurso extraordinario.

Adelantó un plan de acciones para que si el 29 de junio no llega el recurso suficiente van a tomar otras medidas incluyendo poner en riesgo el próximo ciclo escolar que inicia en agosto para la Universidad y sus escuelas.