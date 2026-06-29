$!Trabajadores de la UAS en Mazatlán se unen el paro indefinido de labores

Desde las 6:00 horas de este lunes decenas de trabajadores de las diferentes escuelas de la UAS en la zona sur de Sinaloa se declararon en paro temporal de labores como acción de presión en tanto no lleguen los recursos económicos extraordinarios de la Federación para completar la nómina.
A muy temprana hora los trabajadores sindicalizados suspendieron las actividades administrativas y académicas homologando acciones con personal a nivel Estado.
Los manifestantes se mantendrían frente a la Vicerrectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa por más de cuatro horas, pero retomarán el paro por la tarde para quienes tienen horarios vespertinos.
El Rector Jesus Madueña Molina y dirigentes de la sección de Académicos del Suntuas dieron conferencia de prensa en donde aseguran que continúan con las gestiones para que conseguir el apoyo extraordinario y cumplir con los pagos de los miles de trabajadores en todas las unidades académicas.