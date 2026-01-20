$!Trabajadores de la UAS protestan bloquean la Avenida Ejército Mexicano, en Mazatlán, en reclamo de pagos

Un grupo de trabajadores activos y jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa llevaron a cabo una protesta ante la falta del pago de su quincena y el 60 por ciento de la prima vacacional pendiente, la cual avanzó a bloqueos intermitentes (cada 5 minutos) sobre la Avenida Ejército Mexicano, provocando así un caos vial. Reunidos desde muy temprano, el personal de la UAS se armó con cartulinas y pancartas en busca de alzar la voz por los pagos pendientes y otras inconformidades en el interior de la institución, por lo que tomaron el edificio de Vicerrectoría de la Universidad con la intención de una reunión con el Vicerrector, Manuel Iván Tostado. Al grito de “Quincena, quincena”, “Fuera Madueña de la UAS”, “Más respeto a las plazas administrativas” y “No a la reingeniería”, el grupo mostró su rechazo a las medidas que está tomando la Universidad en el último año, ya que también alegan que se están entregando plazas administrativas sin merecimientos.







”Nosotros tenemos ya varios meses sufriendo los estragos de una crisis que nosotros no provocamos, de una crisis en la que es sabido no han sido bien administrados nuestros recursos por este y por los anteriores rectores. Entonces, desgraciadamente esta crisis ha sido, con el argumento de que las jubilaciones y las prestaciones de los trabajadores han creado ese hoyo”, dijo Marlene Gómez Zamora, trabajadora administrativa de la Facultad de Ciencias Sociales. ”No nos pagaron el 60 por ciento de las primas vacacionales. El aguinaldo nos lo pagaron el puro día 24 (de diciembre), a los de confianza hasta el 31 y hoy que es 20 de enero no hay pago de la quincena. Muchos trabajadores están sin dinero para movilizarse a trabajar a las extensiones de aquí de la UAS, Rosario, Escuinapa. Muchos no traen ya ni para la gasolina, lo cual nos lastima”, añadió. Señalaron tampoco están de acuerdo con la reingeniería establecida por el Rector Jesús Madueña hace unos meses, ya que consideran la votación como un proceso en el que no les preguntó ni respetó sus derechos, pues además esta quitará un porcentaje de su salario activo, así como el de los jubilados. ”Nosotros no estuvimos de acuerdo. De hecho, se hizo a espaldas del trabajador y con apoyo total de los sindicatos. Nosotros ni siquiera pudimos votar, las urnas estuvieron solas, no hubo los foros, no se respetó el estatuto, no hubo Asamblea, no se tomó en cuenta ni discutimos. Solamente a chaleco nos impusieron una reforma que nos va a quitar el 15 por ciento de nuestro salario activo y el 20 por ciento a jubilados”.



