Trabajadores del CIAD mantienen emplazamiento a huelga y buscan acuerdos

MAZATLÁN._ Trabajadores del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo analizan realizar una huelga laboral, ante temas salariales, adeudos en pensiones y protocolo de atención a discriminación, violencia y hostigamiento laboral y sexual.

Con anticipación, personal del CIAD en la coordinación regional en Mazatlán ha sostenido diversas mesas de conciliación hasta llegar a una votación de la mayoría de más de 200 trabajadores para el emplazamiento a huelga este viernes 3 de julio, pero privilegiarán que se evite el estallamiento de la huelga con base al acuerdo tomado por la asamblea el pasado 30 de junio.

El pliego petitorio que enviaron a la dirección general y administrativa del CIAD para evitar el estallamiento de huelga consiste en la revisión salarial; protocolos para prevenir y atender la discriminación, violencia y acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral; adeudo al fondo de pensiones y jubilaciones; y ruta para el reconocimiento de periodos pasados ante el Seguro Social.

También solicitaron que cualquier acuerdo quede por escrito con responsables y fecha de cumplimiento de los mecanismos.

El oficio enviado contempla los puntos mínimos que consideran para construir una salida conciliada, señala un comunicado oficial emitido este miércoles.

Este jueves por la mañana sostendrán una audiencia con el juez que lleva las diligencias entre ambas partes, de donde esperan condiciones para poder avanzar en los acuerdos correspondientes ante la plena disposición y diálogo a favor de la base trabajadora.

Comentaron que les pidieron mantenerse atentos a los canales oficiales del CIAD porque a más tardar a las 15:00 horas estarán informando de la valoración a la base de los acuerdos alcanzados y la decisión correspondiente, aceptar los acuerdos si son suficientes o verificables para mantenernos firmes en el estallamiento de huelga.

“Hoy más que nunca necesitamos tener unidad, serenidad y organización que ya hemos demostrado para conciliar, pero también para defender lo justo porque la fuerza del Centro está en su base y conciliación colectiva”, apuntaron en el comunicado.