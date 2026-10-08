Trabajadores del IMSS en Mazatlán se suman a protestas por sus derechos laborales

MAZATLÁN._ Personal del Hospital General de Zona No. 3 “Dr. Héctor González Guevara” se sumó este jueves en Mazatlán a las movilizaciones y paros que trabajadores del IMSS están realizando a nivel nacional, laborando además bajo protesta para exigir respeto a sus derechos laborales.

En un video que circula en redes sociales, se observa afuera de las instalaciones del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social a un contingente que protestó portando lonas y pancartas.

“Estoy aquí por nuestra dignidad y futuro. Estoy aquí por los derechos laborales. Estoy aquí por el régimen de jubilación y pensiones. Estoy aquí por la jubilación digna. Estoy aquí por el futuro de nuestras familias. Estoy aquí por los que vienen detrás de nosotros”, dice una persona en altavoz, mientras el resto responde “¡Presente!” al unísono.

A nivel nacional, trabajadores activos y jubilados del IMSS han intensificado protestas, paros y bloqueos en distintas ciudades del País.

Las demandas centrales de este movimiento incluyen exigencia de un retiro y jubilación digna bajo condiciones justas en su régimen de pensiones, y mejoras salariales que respondan a la inflación y al desgaste de las funciones.

También abastecimiento de insumos médicos y solución a la sobrecarga laboral e insuficiencia de personal, problemáticas que afectan directamente tanto a la base trabajadora como a la atención de los derechohabientes.