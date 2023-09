“Alrededor de un año se han buscado negociaciones; nos pide tiempo tiempo y el tiempo ya se agotó. Nosotros no queremos más diálogo, queremos que el señor Gobernador mande una persona competente, que esté dedicada a la educación y que atienda todos los problemas de la Universidad”, manifestó.

Asimismo, Leal Ibarra comentó que existe una información donde se señala que los quieren “homologar” y bajar el salario, algo que no están dispuestos aceptar.

Mencionó que este lleva más de un año que no los quiere recibir, batallando con la firma del contrato colectivo y sin respetar los convenios adquiridos durante 17 años.

La líder sindical señaló que no solo existen problemas universitarios, sino además acoso laboral, pues el Rector se “enfrenta” con la gente sin tener tacto para hacerlo, queriendo incluso agredirlos.

“Los alumnos de nuevo ingreso el día de hoy entraron, apenas en la noche les empezaron a mandar el horario al personal académico de nuestra área, no se les ha dicho cuál es su carga de trabajo, en qué horario van a estar, cuántas horas van a tener, hay mucha incertidumbre, hay mucha desinformación. La Universidad es una de las mejores que ha habido en el estado de Sinaloa y tristemente se está cayendo a pedazos”, añadió.

Leal Ibarra informó que desde las 05:00 horas comenzaron a manifestarse, pero que si no les llegan a resolver, tomarán medidas más drásticas.

“Hasta que no tengamos una respuesta favorable para nosotros no nos vamos a mover de aquí. Ahorita es importante recalcar que no estamos afectando lo que es son las clases; los alumnos están entrando. Nuestra intención jamás va a ser lastimar la educación, pues este es nuestro centro de trabajo y esto es lo que nos da a nosotros para llevar a nuestras casas el alimento para nuestra familia”, dijo.

Subrayó que ellos ya no deseaban tener diálogo con Rojas Brito, pues requieren que les manden una persona competente para el puesto.

“Él se la pasa en cuestiones políticas y eso no es posible. Él debe de estar aquí. Falta mucho en la Universidad por lo mismo, por andar en cuestiones políticas, y no en cuestiones académicas como debe de ser, gestionando el recurso del personal de trabajo que tiene”, apuntó.