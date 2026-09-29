Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Mazatlán llevan la protesta a Palacio Municipal

Trabajadores del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán mantuvieron sus manifestaciones y llevaron su protesta a las inmediaciones del Ayuntamiento de Mazatlán para exigir el abastecimiento de medicamentos, la atención de cirugías pendientes y la destitución del director del Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez, Carlos Virgilio Mestiamec Muñiz, ante las deficiencias que continúan afectando a los derechohabientes.

La secretaria general del Stasam, Laura Tirado Aguilar, señaló que las protestas continuarán frente al Palacio Municipal y afuera del hospital, luego de que una reunión con la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez no se tradujera en el acercamiento que esperaban por parte del responsable de la institución médica.

De acuerdo con Tirado Aguilar, durante ese encuentro la Alcaldesa instruyó al director a dialogar con los manifestantes, integrar un grupo de trabajadores con procedimientos pendientes y ofrecerles certeza sobre la programación de sus atenciones y el suministro de medicamentos.

Sin embargo, aseguró que el funcionario ingresó al hospital y posteriormente se retiró sin presentarse ante los trabajadores, quienes permanecían a la espera de una respuesta sobre sus demandas.

“El día de ayer tuvimos una reunión con la Alcaldesa donde le expresábamos que hay muchas carencias en el hospital y le dio indicaciones al director que fuera con las personas que estábamos ahí en manifestación y que hablara con ellos y se comprometiera a que las cosas iban a avanzar”, comentó.

“Yo les dije, muchachos, tengan tranquilidad, ahorita va a venir el director y va a hablar con ustedes, pero el señor entró por atrás, se quedó un rato y salió en otro carro y pasó por el frente y jamás se presentó. No siguió indicaciones de la Alcaldesa”, agregó.

La representante sindical reconoció disposición de Palacios Domínguez para atender las inconformidades, aunque consideró que las instrucciones que gira a sus directivos no se cumplen, por lo que los compromisos no terminan por reflejarse en el servicio que reciben los pacientes.

“La Alcaldesa platicó con nosotros y quedó formalmente que el señor iba a bajar, iba a darle la cara a los trabajadores y decirles que las cosas se iban a solucionar, que el medicamento iba a seguir llegando y que se iba a surtir casi en su totalidad las recetas, pues no lo hizo”, declaró.

Entre las principales quejas mencionó la falta de medicamentos para personas con enfermedades crónicas, un problema que, afirmó, también afecta a trabajadores activos, de confianza y sindicalizados, pese a los compromisos previos de mantener el abasto.

Asimismo, explicó que, después de recibir información sobre la llegada de medicamentos, enviaron a derechohabientes a surtir sus recetas, pero las cantidades disponibles fueron insuficientes para responder a las necesidades.

“Siempre hay desfases, pero se arreglan inmediatamente, o se presiona un poquito y se llega el medicamento, pero hoy está del remate. Mando a la gente y pues no, nada más eran unos cartoncitos, o sea, de qué estamos hablando”, manifestó.

A esta situación se suman cirugías que siguen sin programarse bajo el argumento de que no hay recursos, entre ellas intervenciones de rodilla y hombro para trabajadores cuyas lesiones afectan su calidad de vida y el desempeño de sus actividades.

Como uno de los casos que consideró más delicados, expuso el de un paciente con un padecimiento cardíaco que requiere una intervención en una válvula y que, según su testimonio, recibió desde mayo la indicación de operarse de inmediato, pero continúa sin que se resuelva el procedimiento.

Tirado Aguilar afirmó que el derechohabiente ha sido enviado a Culiacán para buscar atención mediante el IMSS-Bienestar y que actualmente presenta complicaciones pulmonares, por lo que cuestionó la falta de seguimiento para concretar su tratamiento.

La dirigente también denunció problemas en el funcionamiento del hospital, como el retraso de aproximadamente un mes para conseguir una bomba de agua destinada a la lavandería, lo que afectó la disponibilidad de sábanas para los pacientes.

Asimismo, relató que durante una interrupción de energía eléctrica las plantas de emergencia no funcionaron y el suministro tardó alrededor de 50 minutos en restablecerse, situación que generó preocupación entre el personal que se encontraba en el área de cirugía.

Además, señaló que las reparaciones de estos equipos enfrentaron demoras por componentes que no correspondían a las especificaciones requeridas, además de cuestionar que se planteara operar una planta de manera manual sin contar con personal dedicado a permanecer al pendiente.

“La salud es primero, no pueden dejar así nomás a la deriva lo que es un procedimiento”, dijo.

En lo que respecta a las inversiones expuestas por la Tesorería Municipal, Tirado Aguilar sostuvo que los trabajadores no observan una mejoría suficiente en la atención, pues persisten adeudos con especialistas y proveedores que, según dijo, dificultan la programación de servicios.

“Ahorita no le han pagado ni a los que hacen la rehabilitación, tienen casi dos años sin pagarles, como que les quieren pagar y no les pagan. Nos vamos con la angióloga, que es la que supe que le debían 12 procedimientos”, señaló.

“Ya te vas a otros médicos que dicen: pues luego te programo, porque yo no sé si me van a pagar lo que me deben”, complementó.

Tirado Aguilar aclaró que, por el momento, el sindicato no contempla estallar una huelga y que las manifestaciones se realizan sin paralizar las actividades laborales, por lo que los trabajadores se incorporan a las protestas conforme sus responsabilidades lo permiten.

Además, destacó que hasta el momento no se habían registrado despidos ni represalias por las movilizaciones, mientras reiteró que mantendrán sus exigencias de destituir al director, garantizar los medicamentos y regularizar la atención del Hospital Municipal.

“Ahorita por lo pronto son manifestaciones en las que expresamos nuestra inconformidad. Ahorita los trabajadores están trabajando la mayor parte, un rato más pues ya se reúnen”, puntualizó.