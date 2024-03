Precisó que esta manifestación no interfiere en los quehaceres institucionales, se imparten las clases de manera normal, los docentes participantes en la manifestación no tienen hora clase programada en horario o ya salieron de sus actividades y los alumnos que acudieron ya iban saliendo de sus clases del turno matutino, en tanto que el personal administrativo salió una parte y el resto se quedó atendiendo los diferentes servicios administrativos en las oficinas.

”Esperemos que al salir de dicha reunión podamos escuchar buenas noticias por parte de nuestro encargado del despacho de Rectoría y que éste empiece a caminar en buen plan, en buen término, siempre como universitarios hemos estado abiertos al diálogo, un conflicto no es beneficio para nadie”, reiteró Tostado Ramírez tras reiterar que dependiendo de los resultados de la mesa de diálogo de este martes se determinará si se realiza o no la manifestación el viernes en la capital del estado.

”Ahí sí nos movilizamos los 20 municipios, las más de 16 comunidades que albergan las extensiones del bachillerato, la idea es tener un contingente más numeroso que aquel que tuvimos el pasado 1 de mayo del año anterior”.

Con respecto a declaraciones recientes del Gobernador de que lo que se busca es que en la UAS haya transparencia y en ella se investigan presuntos actos de corrupción, el vicerrector manifestó que Rocha Moya señala que no hay una violación a la autonomía universitaria en lo que respecta a la armonización de la Educación Superior en el estado de Sinaloa con relación a la Ley de Educación federal, pero no fuera así, si los universitarios estuvieran mintiendo un juez federal no hubiera entregado un amparo donde se acredita la violación, no en su totalidad la Ley de Educación Superior, sino ciertos artículos que vienen afectar la autonomía universitaria.

”Ya lo dijo un juez federal, una autoridad que tiene toda la legitimidad para señalar dicha situación, respetamos la opinión o las declaraciones del Gobernador, pero se ve claramente que sí es una persecución política, señala también que hay separación de poderes, pero hemos estado dentro de una audiencia en la Sala allá en el Juzgado y nos damos cuenta cómo ya desde que se inicia la audiencia ya hay una sentencia emitida por el juez”, continuó Tostado Ramírez.

”Y todos los argumentos jurídicos que la defensa pueda expresar a lo largo de muchas horas en alguna de las audiencias ya hay una sentencia emitida desde el tercer piso y a la cual el juez tristemente vemos cómo simplemente ejecuta las indicaciones que recibe”.