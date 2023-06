Señaló que no han dejado de realizar su labor, pero el calor los hace trabajar más lento y tratar de mantenerse hidratados.

“Trabajamos un poquito más lento nada más y tratamos de trabajar donde no pegue tanto el sol... aquí nos tienen agua con hielito y a veces te ponen suero también, una vez por semana, todo el día tomamos agua”.

Por su parte Ulises, quien trabaja como carpintero en la misma obra mencionó que una de sus maneras de mitigar los efectos de las altas temperaturas, aparte de la hidratación constante, es el llevar manga larga, guantes y cubrir su rostro con ayuda de una especie de pasamontaña y un casco.

“Ayer saque la cuenta y no me va a creer me tomé cinco litros, como si nada me los tomé, nunca había tomado tanta agua”, contó sorprendido Ulises.