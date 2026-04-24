$!Trabajan Gobierno de Mazatlán y Sinaloa Diverso A.C. en las próximas actividades del ‘Pride 2026’

Asimismo, se dijo que el ‘Pride’ en Mazatlán está posicionando dentro del top 5 de los eventos LGBTQ+ más importantes del país, además de generar una derrama económica cercana a los 150 millones de pesos, lo que refuerza su relevancia social y turística.

Entre los esfuerzos conjuntos que se buscaron en la reunión, destaca consolidar la marcha como un evento emblemático en el puerto, buscando celebrar la diversidad, promover la igualdad y llenar de color las calles de Mazatlán, pues tan solo el año pasado se reunión más de 50 mil asistentes.

Con la intención de sumar esfuerzos de cara las actividades del evento ‘Pride 2026’, la Alcaldesa Estrella Palacios se reunió este día con el Presidente de Sinaloa Diverso A.C., Tulio Martínez, buscando detallar la organización de la Marcha LGBT+ Maz Orgullo de este año, misma que se celebrará el próximo 20 de junio.

“(La reunión) Fue para ver los eventos que se vienen para el ‘Pride 2026’, que se celebrará el día sábado 20 de junio. El lema de este año es ‘La diversidad con orgullo y la dignidad son nuestra fuerza’. Ya tenemos a la reina, luego los voy a invitar a la rueda de prensa, donde les vamos a decir, o capaz es que igual sale antes en las redes”, dijo Tulio Martínez Tirado.

El líder de Sinaloa Diverso también adelantó que pronto se estarán dando a conocer los invitados especiales, artistas y embajadores que traerán la fiesta máxima a Mazatlán. En tanto, indicó que la Marcha del Orgullo 2026 seguirá iniciando en la Glorieta Sánchez Taboada, terminando en Valentino’s.

“Todavía no tenemos el lugar confirmado donde va a ser el evento y la colaboración, ni qué artistas se van a presentar; sí vienen drag queens de alto rango, que son de ‘La Más Draga’, muy reconocidas a nivel nacional y tienen muchísimos seguidores, pero lo importante, además del ‘Pride’, es impulsar a Mazatlán”.

“Claro, lo más importante en nuestro movimiento es apoyar a la comunidad LGBT, pero también agarrarlo de la mano, traer turismo, que vengan a Mazatlán y que vean lo bello que es nuestro puerto”.

En la reunión también estuvieron presentes el Director del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Óscar García Osuna, y el Coordinador Municipal de Atención a la Población LGBTTTIQA+, Israel Tavera Posadas.