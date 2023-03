Tras la marcha en la que participaron más de 3 mil personas en Mazatlán para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el Alcalde Édgar González Zataráin, aseguró que trabajará conjuntamente con los colectivos de mujeres.

“Vamos a escucharlas, las contactamos algunas de ellas para reunirnos, nos dijeron que posterior a la marcha, después del día de la marcha íbamos a programar, agendar para ver ahí ya su pliego petitorio con ellas”, añadió González Zataráin en entrevista este jueves.

“Vamos a trabajar de manera conjunta con ellas, la verdad qué les digo, que sigan luchando, que tienen nuestro apoyo, que tienen nuestra solidaridad, que igual que ellas nosotros vamos a contribuir, colaborar en todo lo que podamos, que no todo está en nuestras manos, pero lo que sí está en nuestras manos vamos a ponerlo a su disposición y lo que no lo gestionaremos junto con ellas porque es importante que no se queden solas”.

Agregó que es importante que no se quede un grito en el desierto, que no se quede ignorado por la autoridad.

“En el caso nuestro jamás vamos a hacer ésto, por eso estamos buscando el acercamiento con ellas, ver cómo trabajar, ver cómo hacer más y no es un asunto de quedar bien con ellas, es un asunto de justicia, es un asunto de darles el respaldo como toda autoridad tiene que darles”, reiteró el Alcalde.

Las centenares de personas que marcharon la tarde del miércoles de las avenidas Del Mar y Lola Beltrán a la Glorieta General Rodolfo Sánchez Taboada o del Clavadista exigieron justicia, alto a la violencia en general y el regreso con vida de sus seres queridos desaparecidos, entre otros.