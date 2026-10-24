Trabajará Gobierno estatal para recuperar tranquilidad en Mazatlán tras reporte del Inegi

Después de que Mazatlán se ubicara como la tercera ciudad con mayor percepción de inseguridad en México, con un 85.8 por ciento en septiembre, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava reconoció el repunte y aseguró que se trabaja en una estrategia para disminuirlo en el corto plazo.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el puerto quedó solo por debajo de Irapuato, donde la percepción de inseguridad alcanzó el 90.5 por ciento, y Chilpancingo, con el 86.9 por ciento.

Ante esta situación, Domínguez Nava sostuvo que su administración reconoce el repunte de inseguridad que atraviesa Mazatlán y aseguró que se trabaja en una estrategia específica para disminuirlo en el corto plazo.

“Nunca hemos negado que Mazatlán ha registrado un repunte y se está trabajando en una estrategia muy precisa, decidida, para que esto pueda disminuir en el corto plazo”, declaró.

El panorama del puerto contrasta con el de Culiacán, que registró una disminución de 9.2 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad, al pasar del 90.8 por ciento en junio al 81.6 por ciento en septiembre, aunque se mantuvo en el séptimo lugar nacional.

En lo que respecta a esta diferencia, la Gobernadora atribuyó la reducción en la capital sinaloense al trabajo sostenido de las autoridades durante varios meses.

Asimismo, señaló que se busca aprovechar la experiencia de las acciones implementadas en la capital para reducir la percepción de inseguridad en el puerto y avanzar en la recuperación de condiciones que permitan a sus habitantes sentirse más seguros.

“Está dando resultados el trabajo que en Culiacán se ha sostenido durante muchos meses”, comentó.

La funcionaria indicó que buscan aprovechar la experiencia de Culiacán para mejorar las condiciones de seguridad en Mazatlán y reducir el temor de sus habitantes.

“Esperemos que en Mazatlán, con la experiencia que se tuvo en Culiacán, podamos disminuir en el menor tiempo la percepción de inseguridad, pero no solamente la percepción, sino que en realidad la gente se sienta más segura”, declaró.

Además, sobre el impacto que podrían tener las cifras del Inegi en la imagen de Mazatlán como destino turístico, ante la proximidad de la temporada alta del turismo internacional y de celebraciones como el Carnaval, sostuvo que, el Gobierno debe mantener la estrategia de seguridad y trabajar para recuperar las condiciones de normalidad en el municipio.

“No podemos detener que instituciones como el Inegi hagan sus trabajos, sus estudios, es parte de sus facultades, pero la estrategia de seguridad tiene que continuar y también nosotros trabajar para que en Mazatlán puedan restablecerse las condiciones normales”, manifestó.

Finalmente, Domínguez Nava aseguró que las acciones de seguridad buscan proteger tanto a los turistas como a quienes habitan en el municipio, por lo que mantendrán los esfuerzos para reducir la incidencia delictiva y restablecer las condiciones de tranquilidad en Mazatlán, mientras fortalecen la promoción de sus atractivos turísticos.

“Se trabaja también de manera decidida para que este ambiente delictivo no nos impacte a la gente que visita Mazatlán y a los pobladores de Mazatlán”, puntualizó.