$!Trabajos de reparaciones en barcos del muelle del Parque Bonfil, podría provocar accidentes: Capitán de Puerto

Ven una bomba de tiempo en los muelles del Bonfil por reparaciones a barcos y el intenso calor. Y es que ya se han presentado incendios y accidentes por soldar en los muelles sin tomar las medidas de seguridad, alertó el Capitán de Puerto de Mazatlán, Luis Antonio Barreiro Varela. Tras un recorrido sorpresivo realizado por el Capitán Regional de Puerto en los muelles del Parque industrial pesquero Alfredo V. Bonfil, dónde ya reparan camaroneros, detectó en dos barcos trabajos de soldadura, advirtiendo que pudieran presentarse accidentes o incendios.











“Queremos tratar de prevenir incendios a bordo. Hace mucho calor y se combina todo y si lo hacen en horas donde no hay nadie en el Parque lógicamente será difícil que se les pueda auxiliar”, recomendó. En su recorrido, llamó en primera instancia a los dueños de pesqueras que tramiten los permisos correspondiente o serán sancionados porque está prohibido realizar cortes o soldar en los muelles sino que deben llevar los barcos a reparar en los astilleros. “Encontramos en dos barcos trabajando un trabajo que no debe hacerse en los muelles, debe hacerse en un astillero. Ya hablamos con el agente y les dijimos que no pueden trabajar ahí en una primera visita. En la siguiente tendremos que sancionar si es que no dieron seguimiento a las instrucciones que dimos las autoridades”. “No pueden efectuar ningún trabajo de soldadura ni de corte sin que cuenten con el permiso correspondiente. Ahí en el permiso especifican el trabajo que va a hacer y ya nosotros se lo autorizamos con la debida recomendación que al caso lleve”, aclaró.









