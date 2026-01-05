Trabajos de seguridad continuarán a tope después del Guadalupe-Reyes: Alcaldesa de Mazatlán

A un día de finalizar los trabajos del operativo de seguridad Guadalupe-Reyes 2025-2026, la Alcaldesa Estrella Palacios aseguró que los esfuerzos de vigilancia en la ciudad continuarán a tope tras los días festivos, ya que se busca mantener la paz tanto en la temporada invernal como en la llegada del próximo Carnaval.

Recordó que en el operativo participan más de 2 mil elementos de los tres niveles de Gobierno, los cuales se mantendrán en el puerto divididos en diferentes sectores de la ciudad como colonias y puntos turísticos. Añadió que pronto dará a conocer los resultados del operativo a la población.

“Claro que sí, son más de 2 mil elementos que participaron y que están participando activamente en este operativo que se llama Guadalupe-Reyes, el cual termina hasta el 7 de enero y ya una vez terminado les daremos el balance que nos está dejando”, expresó Palacios Domínguez.

“Todas las autoridades de seguridad, tanto municipales, estatales y federales, mantenemos una coordinación muy estrecha y una coordinación que va a continuar después de este operativo, puesto que tenemos la mesa de construcción de paz, y por supuesto que esos elementos se quedan divididos en diferentes sectores, porque tenemos sectorizado a todo el municipio en diferentes comandancias”.

La Presidenta del puerto señaló que pese a tener en marcha operativos específicos como el Guadalupe-Reyes, no significa que se descuide el resto de las colonias, sino que el enfoque de esos operativos se centra en sitios con mayor afluencia turística y de visitantes, pero sin olvidar todos los rincones de la ciudad.

“Estamos siendo apoyados por nuestro Gobernador y por nuestra Presidenta en el tema de seguridad, porque sabemos que una vez terminado el Guadalupe-Reyes, vamos a continuar con la temporada de turismo invernal. Y posteriormente viene el tema del carnaval de Mazatlán, que este año comienza en febrero, del 12 al 17 de febrero, así que estaremos muy pendientes de continuar con las diferentes acciones”.

INVITAN AL GRAN FESTEJO DE DÍA DE REYES EN MAZATLÁN

Por otro lado, Palacios Domínguez invitó a la población a acudir este martes al festejo del Día de Reyes que el Gobierno de Mazatlán y el Sistema DIF tienen para los niños y niñas en Parque Central. En dicho evento se hará una gran rifa de regalos, rosca y chocolate para los asistentes, y se podrá disfrutar del último día de la Villa Navideña.

“El día de mañana tenemos una invitación muy especial para las niñas, los niños y las familias mazatlecas, para que nos acompañen a la Villa Navideña a la Rosca de Reyes. Será a partir de las 3 de la tarde y esperamos a todos y vamos a celebrar con una gran rosca; vamos a tener música, vamos a repartir también boletitos para los primeros 2 mil niños que lleguen y disfruten de los juegos mecánicos totalmente gratuitos para celebrar el Día de Reyes”.

“Además vamos a rifar diferentes bicicletas y muchos regalos para nuestros niños, y así cerrar con broche de oro esta Villa Navideña, que será solo hasta mañana. Empezamos el 19 de diciembre y mañana 6 de enero concluye. Y bueno, hemos visto que en estos días ha tenido muchísimo más afluencia de personas, de turistas locales que están disfrutando de ella”.