$!Tradición y nostalgia marcan la jornada del Día de Todos los Santos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una notable afluencia de personas acudió a los panteones de Mazatlán este 1 de noviembre para conmemorar el Día de Todos los Santos, fecha que además dedica un espacio especial para pedir por el alma de los pequeños que partieron antes de tiempo. Desde temprana hora, las familias comenzaron a llegar al Panteón Jardín Municipal número 4 y al Panteón Renacimiento, cargando cubetas, cepillos, escobas y flores en mano para limpiar y adornar las tumbas de sus seres queridos, especialmente para los menores, a quienes se les conmemora este sábado colocando juguetes, globos, dulces y arreglos coloridos.









Aunque para muchos esta fecha representa una antesala emotiva al Día de Muertos, viviendo una jornada envuelta en nostalgia y cariño, otros más deciden visitar a sus difuntos un día antes para evitar aglomeraciones y tumultos. El ambiente en los camposantos fue de recogimiento y de convivencia, donde niños y adultos colocaban flores, veladoras, figuras religiosas y adornos, para mantener viva la memoria de quienes ya no están.







Algunas familias incluso llevaron alimentos o pequeños altares, que dedicaban exclusivamente a los infantes fallecidos. Para garantizar la seguridad de los visitantes, autoridades de los tres niveles de gobierno implementaron un amplio operativo de vigilancia y tránsito en los alrededores de ambos panteones, ubicados sobre vías de alto flujo vehicular como lo son la carretera Internacional México 15 y la avenida Juan Pablo II. Durante el operativo se pudo apreciar la presencia de elementos de Tránsito Municipal, Protección Civil, Secretaría de Marina y Policía Municipal, quienes reportaron que hasta el mediodía del sábado no se había registrado ningún incidente. El personal de seguridad también señaló que, durante este día y el domingo, se mantendrá una revisión constante para impedir el ingreso de bebidas alcohólicas y controlar el acceso de grupos musicales, permitiendo únicamente conjuntos con un máximo de cuatro integrantes, con el fin de mantener el orden dentro de los cementerios.





