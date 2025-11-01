$!Tradición y nostalgia marcan la jornada del Día de Todos los Santos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una notable afluencia de personas acudió a los panteones de Mazatlán este 1 de noviembre para conmemorar el Día de Todos los Santos, fecha que además dedica un espacio especial para pedir por el alma de los pequeños que partieron antes de tiempo.
Desde temprana hora, las familias comenzaron a llegar al Panteón Jardín Municipal número 4 y al Panteón Renacimiento, cargando cubetas, cepillos, escobas y flores en mano para limpiar y adornar las tumbas de sus seres queridos, especialmente para los menores, a quienes se les conmemora este sábado colocando juguetes, globos, dulces y arreglos coloridos.
Aunque para muchos esta fecha representa una antesala emotiva al Día de Muertos, viviendo una jornada envuelta en nostalgia y cariño, otros más deciden visitar a sus difuntos un día antes para evitar aglomeraciones y tumultos.
El ambiente en los camposantos fue de recogimiento y de convivencia, donde niños y adultos colocaban flores, veladoras, figuras religiosas y adornos, para mantener viva la memoria de quienes ya no están.
Algunas familias incluso llevaron alimentos o pequeños altares, que dedicaban exclusivamente a los infantes fallecidos.
Para garantizar la seguridad de los visitantes, autoridades de los tres niveles de gobierno implementaron un amplio operativo de vigilancia y tránsito en los alrededores de ambos panteones, ubicados sobre vías de alto flujo vehicular como lo son la carretera Internacional México 15 y la avenida Juan Pablo II.
Durante el operativo se pudo apreciar la presencia de elementos de Tránsito Municipal, Protección Civil, Secretaría de Marina y Policía Municipal, quienes reportaron que hasta el mediodía del sábado no se había registrado ningún incidente.
El personal de seguridad también señaló que, durante este día y el domingo, se mantendrá una revisión constante para impedir el ingreso de bebidas alcohólicas y controlar el acceso de grupos musicales, permitiendo únicamente conjuntos con un máximo de cuatro integrantes, con el fin de mantener el orden dentro de los cementerios.
A diferencia de años anteriores, con la reciente apertura del puente elevado en el libramiento Luis Donaldo Colosio, la congestión vehicular frente al panteón Renacimiento ha tenido una notable disminución, solamente registrando algunas aglomeraciones menores sobre la Juan Pablo II en los tiempos de mayor visita al cementerio.
A pesar de que el flujo de personas ha sido constante en ambos espacios, los vendedores de flores instalados en los accesos a ambos panteones coincidieron en que las ventas no han alcanzado las expectativas de años anteriores.
Algunos atribuyen la baja a que familias han optado por comprar con anticipación en otros puntos de la ciudad, mientras que otros lo relacionan con la situación económica actual.
Los vendedores señalaron que durante 2024 las ventas para este día fueron mucho mayores a las que se han registrado este año, por lo que esperan que para el Día de Muertos la situación mejore.
Asimismo, mencionaron que entre los productos que más suelen venderse estos días son los arreglos tanto de flores naturales como artificiales, además de gladiolas y las tradicionales flores de cempasúchil, símbolo por excelencia del Día de Muertos.
Aunque el Día de Todos los Santos marcó el inicio de las visitas en los panteones del puerto, se espera que, para este 2 de noviembre, cuando se celebre el Día de Muertos, la afluencia aumente considerablemente y con ello, las ventas de flores, veladores y decoraciones.
Los comerciantes y autoridades locales confían en que la jornada transcurra con calma y la misma emotividad que caracteriza una de las tradiciones más representativas de la cultura mexicana.