$!Tradición y responsabilidad: El legado de preparar tamales sigue muy vivo en Mazatlán

Con la llegada del Día de la Candelaria ya se puede respirar ese ambiente tan tradicional en que todos las personas salen a buscar uno, dos o hasta tres tamales para la comida; mientras que las vendedoras ponen a toda marcha la elaboración de tamales en busca de generar grande ventas este próximo lunes. Cómo preámbulo de este 2 de febrero, Norma Parra, cuenta a Noroeste su experiencia de más de 20 años preparando tamales, herencia que le dejó su tía Josefina hace mucho tiempo; misma que hoy ella encabeza con la venta de tamales todos los días dentro del mercado Miguel Hidalgo de la Colonia Juárez. “Más de 20 años tengo ya en la elaboración, una tía por parte de mi papá me enseñó. Lo que pasa es que ella fue la que empezó primero en el negocio, entonces ya cuando ella se hizo grande me dice, pues enséñate a hacer tamales, porque yo ya no voy a poder; mis hijas ya se casaron, ya tienen vida aparte y no quieren seguir el negocio. Y ahí fue cuando yo empecé a que ella me enseñara”, relata Norma.





“Yo empecé a hacer lo que ella hacía, porque no nada más tenía tamales, sino que también camote tatemado. Así fue como yo me enseñé y pues tenemos a la venta aquí en el mercado de la Juárez y también en el mercado Pino Suárez, en un puesto similar a este”. Sobre esta responsabilidad que le dejó su tía, Norma menciona que se siente muy agradecida, pues también aprendió a hacer atole champurrado, el cual es costumbre que acompañe a los tamales el Día de al Candelaria; fecha para la que ya se prepara con la elaboración de más de 500 tamales.

“El día de mañana vamos a tener variedad de tamales y champurrado para lo que deseen acompañarnos. Desde las 6 de la mañana ya estamos con los tamales listos. Va a haber variedad de puerco, pollo, res, de picadillo, de elote, de piña, de verdura, de costilla y de camarón”. “De hecho estamos entregando tamales a domicilio desde el viernes, porque como mucha gente no va a trabajar mañana. Ellos saben que aquí no es cualquier tamal que se van a comer; tenemos el sazón de todos los años y aquí seguimos atendiendo a los clientes para el día con día en el mercado”. Norma explica que la preparación que llevan sus tamales, obviamente es a base de maíz, pero también con manteca de puerco. A la masa se le pone chile colorado, sal y el guisado que lleva adentro con su respectiva verdura, chile y cebolla. Añade que solo para preparar 150 tamales es necesaria toda una mañana de trabajo. “Creo que para la gente es una tradición que siempre está presente, más que nada por el monito que se come de la rosca de reyes y tienen que cumplir con esa bonita obligación, es decir, la de comer tamales el día 2 y su champurrado”, reflexiona Norma.



