$!Trae crucero Royal Princess intensa jornada turística a Mazatlán

Una dinámica jornada fue la que vivió el puerto este martes con la llegada del Royal Princess, primer crucero de diciembre, el cual atracó con más de 4 mil 800 personas, entre pasajeros y tripulantes, generando un importante movimiento turístico y fortaleciendo la presencia de Mazatlán en la ruta del Pacífico.

La embarcación procedente de Cabos San Lucas y con destino a Puerto Vallarta, atracó en punto de las 8:30 horas con un total de 3 mil 559 pasajeros y mil 320 tripulantes, quienes durante su estancia aprovecharon para recorrer los diversos atractivos locales y disfrutar de la calidez que caracteriza al puerto.

Desde temprana hora, la afluencia de visitantes se comenzó a notar en los alrededores de la terminal portuaria, así como en distintos puntos emblemáticos de la ciudad.

Uno de los espacios con mayor concentración de turistas fue la Explanada Sánchez Taboada, que continúa consolidándose como un escenario representativo para aquellos que visitan Mazatlán.

En el lugar, los viajeros se congregaron para presenciar uno de sus atractivos principales como lo es el espectáculo del clavadista, tradición que sorprende por su destreza y que se ha convertido en un ícono cultural local.