$!Trae crucero Royal Princess intensa jornada turística a Mazatlán

Una dinámica jornada fue la que vivió el puerto este martes con la llegada del Royal Princess, primer crucero de diciembre, el cual atracó con más de 4 mil 800 personas, entre pasajeros y tripulantes, generando un importante movimiento turístico y fortaleciendo la presencia de Mazatlán en la ruta del Pacífico.
La embarcación procedente de Cabos San Lucas y con destino a Puerto Vallarta, atracó en punto de las 8:30 horas con un total de 3 mil 559 pasajeros y mil 320 tripulantes, quienes durante su estancia aprovecharon para recorrer los diversos atractivos locales y disfrutar de la calidez que caracteriza al puerto.
Desde temprana hora, la afluencia de visitantes se comenzó a notar en los alrededores de la terminal portuaria, así como en distintos puntos emblemáticos de la ciudad.
Uno de los espacios con mayor concentración de turistas fue la Explanada Sánchez Taboada, que continúa consolidándose como un escenario representativo para aquellos que visitan Mazatlán.
En el lugar, los viajeros se congregaron para presenciar uno de sus atractivos principales como lo es el espectáculo del clavadista, tradición que sorprende por su destreza y que se ha convertido en un ícono cultural local.
Asimismo, los visitantes no desaprovecharon la ocasión y recorrieron los comercios de la zona, especialmente aquellos dedicados a la venta de recuerdos y souvenirs, donde mostraron su interés por llevarse un detalle del puerto.
El Centro Histórico de Mazatlán también vivió un ambiente dinámico, con grupos de turistas recorriendo las calles adoquinadas y admirando la arquitectura que distingue a la zona.
Por otro lado, destinos como la Plazuela República, la Catedral de la Basílica de la Inmaculada Concepción y el Mercado Municipal José María Pino Suárez, fueron destinos obligados para los viajeros que buscaban conocer el corazón cultural del puerto, así como también el Paseo Olas Altas atrajo la atención de quienes deseaban apreciar las vistas de la franja costera y disfrutar de un recorrido entre la historia y el mar.
También hubo numerosos visitantes que optaron por contratar recorridos guiados con prestadores de servicio turísticos locales, quienes, a bordo de vehículos especializados, exploraron distintos sectores de la ciudad, desde zonas residenciales y comerciales, hasta miradores y áreas de playas.
De esta forma, con este tipo de actividades se construyó a distribuir la derrama económica en distintos puntos del puerto, beneficiando tanto a guías como a operadores, comercios, restaurantes y demás servicios turísticos.
Con la llegada del Royal Princess, el puerto vivió una intensa actividad turística, así como un incentivo para la economía local y la temporada de cruceros, que continúa mostrando un comportamiento positivo, en donde cada arribo posiciona a Mazatlán como un destino atractivo, capaz de ofrecer experiencias variadas para quienes lo visitan.