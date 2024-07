Tras el anuncio de la virtual Presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, del próximo Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el Alcalde Édgar González Zataráin, manifestó que Omar García Harfuch trae experiencia en materia de seguridad.

“Era de esperarse, recuerden que él iba primero como (candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México) y obviamente trae experiencia en materia de seguridad, está enfocado, no sorprende porque sí estaba ya enfocado, en lo particular lo que a mí me sorprende es lo de Rosa Icela (Rodríguez, actual Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana), que trae experiencia en tema de seguridad que va a Gobernación, pero que también sorprende porque también se requieren ahí de perfiles que sean un poquito más abiertos”, continuó González Zataráin en entrevista tras el anuncio de la virtual Presidenta electa del tercer bloque de quienes integrarán su gabinete de trabajo.

“Pero todo lo del gabinete conozco la trayectoria de cada uno de ellos y es muy buena, en el caso de Omar en particular creo que le va ayudar mucho”.

Mientras que del nombramiento del actual dirigente de Morena, Mario Delgado, como próximo Secretario de Educación Pública, expresó que dicho partido le ha ayudado a tener el sentir de lo que realmente es el comportamiento social del País porque ha recorrido prácticamente toda la República Mexicana, pero sobre todo que han interactuado mucho con el tema del magisterio, que ha habido muchos encuentros y desencuentros con el tema magisterial y conoce la dinámica.

“Yo creo que el tema más que nada es que seas un Secretario que tengas apertura, que no sea cerrado, cuadrado y Mario tiene esa disposición, esa apertura, es un hombre con mucha disposición, en materia de medios por ejemplo es muy fácil para opinar y hablar”, continuó; “ya veremos cuánto hay, una cosa es el inicio, cómo lo vemos, luego hay que ver cómo lo vemos ya actuando, porque es distinto, en muchas ocasiones, no digo que sea el caso, esperamos más de las personas y les queda grande el cargo”.

“Ha sucedido en muchas ocasiones, yo no meto la leña al fuego porque sé que siempre puede haber sorpresa, que muchas ocasiones se marean en el ladrillo, en otras ocasiones les queda grande el cargo, sucede aquí mismo, en todos lados, en otras ocasiones como se dice por ahí no se da el ancho, entonces esperemos que sí, por lo pronto arrancan bien, son buenos perfiles, pero hay que ver su actuar, hay que ver su productividad como secretarios y sobre todo por lo que le puedan abonar a cada una de sus áreas, que hay mucho que abonar , bastante hay que abonar”.