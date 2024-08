Un caos vial que duró varias horas vivieron cientos de conductores durante la mañana de este lunes debido a las obras de construcción del puente de la carretera Libramiento Colosio, así cómo por las prisas de llevar a sus hijos temprano a las escuelas, en lo que fue el arranque del ciclo escolar 2024-2025.

Llegas filas de automóviles quedaron atrapadas en el Libramiento Colosio desde la intercepción de Santa Rosa, avanzando por el pequeño carril que permite la obra a un costado del Panteón Renacimiento, hasta llegar al cruce de Avenida Juan Pablo II y Múnich, donde pese a los semáforos y apoyo de elementos de Tránsito, resultaría un “viacrucis” avanzar por la zona.

Ante lo lento de la circulación por el congestionamiento vial, las personas comenzaron a hacer sonar sus claxon para apresurar a los de adelante, mientras que los motociclistas maniobraban como podían para avanzar hasta la parada del semáforo, al mismo tiempo que evitaban chocar con la construcción y objetos de la obra en cuestión.

BUSCARÁN ACUERDO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA

El Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin mencionó que la empresa que se encarga de la obra está trabajando a paso lento, lo que sigue provocando el fuerte tráfico por no tener más espacios libres para transitar, algo que señala están buscando para solucionar esta cuestión.

“La Colosio causó un caos, yo fui a verlo muy temprano; nos ha dado muchos problemas esa obra porque finalmente han avanzado muy lento en lo que es el piloteo, creo que le faltaban cuatro pilotes ya para terminar, alrededor de cuatro o dos porque ya estaban ya estaban en la última etapa. El problema es que no trabajan continuo día y noche, es una obra que trabajan el horario normal de día y pues obviamente eso siempre va a retrasar”, dijo.

“La gente ha aguantado bastante y yo lo digo, no es una obra que tenemos nosotros, la trae una empresa que ganó la licitación y que obviamente ellos avanzan conforme han podido, la parte más complicada ha sido el piloteo, pero sigue causando muchos problemas. ¿Qué hemos buscado nosotros con tránsito? El tema no es de tránsito, el tema es de buscar que ya nos libere espacio la constructora, es decir, espacios que no van a ocupar que lo vaya liberando, que si ya piloteó una zona, que la vayan liberando”.

Señaló qué el director de Obras Públicas, Rigoberto Arámburo, es quién se está encargando de gestionar con la constructora el liberar espacios en la zona, y añade que es fundamental tener otro carril ahí para desahogarte el transito que se esté generando en la mañana, ya que esto será un problema de todos los días a partir de ahora en adelante.

“Rigo Arámburo anda en ese tema, tuvieron reunión el fin de semana, el viernes, precisamente viendo cómo solucionar el tema porque veíamos venir lo de la escuela nosotros, y queríamos ver cómo podemos resolver esa problemática; lamentablemente no se alcanzó a resolver para este lunes, pero continúa en la semana la propuesta de hacer mejoras en la zona, si no se va a estar colapsando, va a estar para llorar”.

“Esto ya será de todos los días, porque ya inició el ciclo escolar, va a estar ocurriendo con toda la semana, entonces tienen que apurarse con eso; yo les encargue mucho a Rigoberto Arámburo, que se les pegue y qué si es necesario yo voy a la reunión con la empresa, pero que ya nos liberen espacios ahí para desahogar el tráfico, que abran ya un carril para que pasen los carros”.

Sobre las obras para pavimentar la Avenida Las Torres que desemboca el tráfico hacia la glorieta de Santa Rosa, declaró que esos trabajos no se habían podido hacer por temas de licitación, sin embargo, aclara que ya se solucionó esa cuestión para que una empresa pueda comenzar a poner el asfalto.

“No, aún no ha iniciado esos trabajos, ¿Por qué? Se hizo de nueva cuenta el proceso porque lo iban a hacer sin licitar, por tema de que lo iba a hacer el Precasin, pero al final lo licitaron a una empresa, creo que ya terminó el proceso de la licitación para que entre la empresa a hacer la obra. Yo lo veía lógico por lo montos, era un monto muy alto, entonces se fue a licitación, y está ya en proceso de firma de contrato para iniciar la empresa”.