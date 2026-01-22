Tráiler atorado en la playa fue una propuesta de matrimonio, dice Alcaldesa de Mazatlán

Se trataba de una propuesta de matrimonio el ingreso de un tráiler la noche del miércoles al área de playa en la Playa Norte de Mazatlán y el conductor se encuentra en arresto de 36 horas por una falta administrativa, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Lo que comenta el comandante de Tránsito es que se trataba de una propuesta de matrimonio, algo romántico que pensaba la persona hacer, pero la verdad no es correcto, es alteración del orden público, no está permitido y vamos a tomar cartas en el asunto”, añadió en entrevista.

“Ahorita ya la persona que cometió este acto está detenido y en calidad de ser juzgado por las autoridades correspondientes”.

Precisó que en el caso Municipal se trata de una falta administrativa, pero en la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz se comentó que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales revisará si se registraron daños ambientales para que de parte a la Fiscalía General de la República y se inicie la carpeta de investigación correspondiente.