Trámite de licencias permanentes deja un promedio de 70 permisos expedidos al día en Mazatlán: Vialidad y Transporte

A 40 días de que arrancó el programa para acceder a licencias permanentes en todo Sinaloa, la ciudad de Mazatlán se suma a la buena aceptación de la gente con un promedio de 70 permisos expedidos al día, sumando alrededor de 2 mil 100 carnets en total; así lo informó la dirección de Vialidad y Transporte Municipal.

Juan de Dios Mendoza López, delgado de la oficina en Mazatlán, mencionó que en el puerto la ciudadanía ha podido aprovechar la promoción con agilidad y sin contratiempos, ya que también están resolviendo sus dudas e inquietudes; principalmente el saber si otros Gobiernos entrantes podrían invalidarla.

“Iniciamos el día 17 de marzo y concluye el 30 de junio. Hemos tenido un promedio de cerca de 70 licencias permanentes diarias, con lo que se puede calcular alrededor de 2 mil, 2 mil 100 expedidas en Mazatlán. La respuesta ha sido constante porque la mayoría de la gente que viene a tramitar su licencia, tramita la permanente”, explicó Mendoza López.

“Ya no hay distinción de aquellos que decían que tenían duda con que llegaba otro Gobierno y se las quitaban. No es así; aquí se cumplió con los requisitos legales. Fue un acuerdo con el Congreso del Estado que después se bajó a los municipios. Los municipios lo aprobaron, cada uno por mayoría calificada y así se fue al Congreso para ser aprobada en febrero”.

Cabe recordar que el día lunes, el director del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) José Carlos Cárdenas Mellado, informó que hasta el momento van 15 mil licencias de conducir permanentes expedidas en todo el estado de Sinaloa, con una recaudación de 36 millones de pesos.

Mendoza López indicó que la promoción aún estará vigente hasta el día 30 de junio en todo el estado, bajo un costo de 2 mil 323 pesos y una cuota de recuperación de mil 162 pesos en caso de que se llegue a perder. Por tanto, ánimo a los mazatlecos a no dejar pasar esta oportunidad que ofrece el Gobierno de Sinaloa.

“Para tramitar la licencia permanente, las personas requieren la licencia de conducir anterior. Puede traer la licencia de chofer anterior, la licencia automovilista o la licencia de motociclista. Y con la licencia vieja y dos copias de la credencial de elector, pueden tramitar su licencia permanente”.

“Entonces, invitar a toda la ciudadanía a que siga aprovechando esta oportunidad histórica que tenemos de obtener una licencia permanente que nos ayuda a economizar, ahorrar en nuestro bolsillo y evitarnos vueltas y pérdidas de tiempo en nuestro trabajo, ya que a veces no nos dejan salir los jefes”.