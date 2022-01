$!Tránsito de Mazatlán infracciona a 15 taxistas y detiene otra unidad en la Zona Dorada

A las 11:20 horas al lugar llegaron elementos de la SSPM para retirar a las unidades de taxis rojos que hacían sitio frente al Hotel Playas Mazatlán, dijo Noriega López.

“(Nos argumentaron) que no podemos estar sobre la vialidad, ahora nosotros tenemos aquí un sitio establecido, un sitio regulado, si bien remodelaron la banqueta, y sí, les quedó muy bonita, pero por qué no dejaron un espacio para poder desarrollar nuestro trabajo, si nos mandan para allá a dos, tres cuadras nos va afectar allá”, reiteró el dirigente.

“Nosotros aquí tenemos un sitio, nosotros somos regidos por el Gobierno del Estado, en este caso por Vialidad y Transportes, la Policía Municipal no sé porque toma esas (acciones de intentar retirarlos), tantos detalles que tienen en los cuales se podrían enfocar y dejarnos a nosotros que somos trabajadores desarrollando su trabajo nada más, es lo único que pedimos, no queremos conflictos con ninguna autoridad ni mucho menos, simplemente que nos respeten nuestras áreas de trabajo, es lo único que pedimos”.

Precisó que es personal de la Policía de Tránsito Municipal quien está realizando estas acciones, a las que calificó como atropellos.

“Es Tránsito Municipal la que está realizando este tipo de atropellos que no les compete a ellos, (No se bloqueó la avenida), no porque andan pintando, es lo que andan haciendo (desviando la circulación hacia calles aledañas), eso fue la desviación, pero nosotros no queremos ni molestar a nadie, ni al flujo vehicular ni mucho menos”, reiteró.

Varios conductores de Ecotaxis Verdes se mantuvieron cerca de las 12:00 horas en el lugar con sus unidades en espera de ver si mandaban más patrullas para proceder ahora contra ellos.

“Es lo que estamos ahorita esperando a ver si van a mandar más grúas a detener, pues que nos lleven a todos, lo único que queremos es poder trabajar, si no nos están dejando trabajar qué vamos a hacer”, reiteró Noriega López.

Por su parte personal de la Policía de Tránsito Municipal manifestó que no se trataba de retirar a los taxistas de ese sitio, con quienes platicaron para informarles de qué se trata, sino que personal del Ayuntamiento estaba pintando la guarnición y se ocupa quitar los carros para no mancharlos con la pintura amarilla que se está utilizando.

“Es que van a pintar la guarnición, las orillitas de aquel lado ya pintaron, siguen las de este lado y estorban los carros”, reiteraron elementos consultados, quienes precisaron que no quieren quitar a los taxis de su sitio, sino que los hagan a un lado para pintar la guarnición y la línea amarilla en la parte donde están.

“Es que ocupamos que se muevan para pintar si no van a manchar los carros”, recalcó un policía vial.