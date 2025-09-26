$!Tránsito de Mazatlán lanza campaña ‘Cuidado con el Tren’ ante fallas en plumas

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a través de la coordinación de Educación Vial, continuó este viernes la campaña “Cuidado con el tren” para concientizar la cultura de la prevención en los distintos cruces ferroviarios de la ciudad; sin embargo, el funcionamiento de los plumillas siguen con fallas. Encabezados por Juan José Martínez Sánchez, coordinador del Departamento de Educación Vial de Vialidad y Transporte, varios elementos de Tránsito se dieron cita el cruce de Avenida Santa Rosa y Lico Velarde para entregar 200 trípticos informativos a los conductores que avanzan por la zona; lo cual se ha estado haciendo en el pasado. ”Estamos dándole seguimiento a esta campaña, ‘Cuidado con el tren’, porque la reactivación ya se fue hace tiempo. Ahorita estamos en este cruce ferroviario, haciendo la entrega de trípticos informativos a toda la ciudadanía acerca de la importancia y los tips que puede tomar uno al momento de llegar a un cruce ferroviario”, dijo Martínez Sánchez.





”La ley de movilidad lo marca muy claro; estamos dándole duro con las campañas por parte del departamento para que la mayoría de la ciudadanía trate de poner en práctica lo que es la Ley de movilidad, porque una cosa es lo que marque la Ley y otra cosa es lo que uno hace día con día”. Señaló que la campaña de concientización continuará a lo largo del mes por distintos cruces como Avenida Peche Rice, Atlántico y la colonia Francisco I. Madero. Además, de que estará trabajando con otro tipo de medidas más directas en los cruces de vías. ”Por parte del municipio se están instalando lo que es la señalética, instalando pintura en la zona, artefactos electromecánicos, los cuales se encargan primordialmente de brindar esta seguridad. Y si bien el ciudadano no lo hace de forma voluntaria, queremos atender esta parte como medida, tanto con agujas de seguridad como semáforos que van a prevenir y reducir los hechos de tránsito”.





