$!Tránsito Municipal activará operativo especial por inicio de ciclo escolar este lunes

MAZATLÁN._ Este lunes 1 de septiembre, miles de estudiantes de todos los niveles educativos inician el ciclo escolar 2025-2026, el cual marca una pauta importante en la movilidad vial de Mazatlán.

Ante ello, y a manera de prevención de posibles accidentes generados por las prisas, la Unidad de Vialidad de Tránsito Municipal recomienda a la población tomar medidas anticipadas para evitar retardos.

De acuerdo con un comunicado, Mario Ernesto Cruz Hernández, subdirector de Tránsito Municipal, anunció que se pondrá en marcha un operativo especial de orden y prevención vial en las inmediaciones de los planteles educativos.